薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 置業家居 2023/09/16 分享： 分享： 【同場加映】新盤接連出擊搶客，由華懋發展的薄扶林VICTORIA COAST，於周四（14日）上載樓書，可望於短期內登場。 華懋集團銷售總監封海倫表示，VICTORIA COAST提供118伙，所有單位 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 今日 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 息口仍然高企 料低價開盤延續 今日 息口仍然高企 料低價開盤延續 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 今日 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 你可能感興趣 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 今日 01:00 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 息口仍然高企 料低價開盤延續 今日 01:00 息口仍然高企 料低價開盤延續 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 今日 01:00 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 最新專欄文章 更多 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 今日 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 今日 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 息口仍然高企 料低價開盤延續 今日 息口仍然高企 料低價開盤延續 黃國英教路 DIY砌多元股票組合 2023/09/12 黃國英教路 DIY砌多元股票組合 獨家 - 專訪建銀國際趙文利：港股5底已現 長綫可入市 2023/09/11 專訪建銀國際趙文利：港股5底已現 長綫可入市 施政報告 人民幣 銀行