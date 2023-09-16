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低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場

置業家居 2023/09/16

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新盤繼續以低價搶攻，由路勁及深圳控股合作的凱和山，於周四（14日）開價，首批涉140伙，提供最高18%折扣，折實價由$312.5萬起，最平折實呎價則為$9,168，屬屯門掃管笏一帶，繼2013年一手例

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欄名 : 封面故事

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