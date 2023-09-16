低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 置業家居 2023/09/16 分享： 分享： 新盤繼續以低價搶攻，由路勁及深圳控股合作的凱和山，於周四（14日）開價，首批涉140伙，提供最高18%折扣，折實價由$312.5萬起，最平折實呎價則為$9,168，屬屯門掃管笏一帶，繼2013年一手例 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 息口仍然高企 料低價開盤延續 今日 息口仍然高企 料低價開盤延續 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 今日 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 今日 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 你可能感興趣 息口仍然高企 料低價開盤延續 今日 01:00 息口仍然高企 料低價開盤延續 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 今日 01:00 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 今日 01:00 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 最新專欄文章 更多 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 今日 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 今日 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 息口仍然高企 料低價開盤延續 今日 息口仍然高企 料低價開盤延續 黃國英教路 DIY砌多元股票組合 2023/09/12 黃國英教路 DIY砌多元股票組合 獨家 - 專訪建銀國際趙文利：港股5底已現 長綫可入市 2023/09/11 專訪建銀國際趙文利：港股5底已現 長綫可入市 一手市場