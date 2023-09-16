本地插畫師Oh Mankee原創「HOKO」飛天貓 現身港鐵7大商場陪你打卡

今個夏天，港鐵旗下七個商場-杏花新城、綠楊坊、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，首次聯乘本地插畫師Oh Mankee（文盈），為其原創角色三色飛天貓「HOKO」於港鐵商場七個商

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