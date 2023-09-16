吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 置業家居 2023/09/16 分享： 分享： 馬來西亞吉隆坡樓價相宜，加上近年經濟發展不俗，吸引各地人才前赴工作或投資物業。是次介紹位處豪宅區白沙羅高地（Damansara Heights）的DC Residensi，鄰近市內核心商業區及兩所大學 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 2023/09/09 曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 2023/09/02 北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 2023/08/26 墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 2023/08/19 英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 2023/08/12 大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 中原地產 豪宅