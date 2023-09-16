吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住

馬來西亞吉隆坡樓價相宜，加上近年經濟發展不俗，吸引各地人才前赴工作或投資物業。是次介紹位處豪宅區白沙羅高地（Damansara Heights）的DC Residensi，鄰近市內核心商業區及兩所大學

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