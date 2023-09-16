  • 26°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 01:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

應對生育觀念轉變 重新規劃人口政策

評論 2023/09/16

分享：

分享：

年歲漸增，在社交媒體看到愈來愈多朋友踏入婚姻殿堂，更有些已經在養育下一代，感覺香港的生育率並沒有想像中那麼嚴重。然而，查看數據，政府統計處在今年2月發布的《1991至2021年香港生育趨勢》專題文章，可以看到香港的生育趨勢呈以下特徵：一、生育水平呈下跌趨勢；二、女性延遲生育的情況明顯；三、愈來愈多女性在育齡期未有子女。

遲婚致生育憂慮 缺乏資源照顧

以上的生育趨勢，筆者亦曾向不同年齡階段的友人查詢，普遍為以下3個可能的因素。第一是遲婚導致生育憂慮，就醫學而言，一般生育的年齡超過34歲便是高齡產婦，年齡愈大，懷孕對孕婦和胎兒的風險愈高。文章數據指出，初婚年齡中位數由1991年的26.2歲上升至2021年的30.6歲，反映女性的生育時期縮短，同時亦增加對高齡懷孕的風險，以及產後康復的擔憂，令到已婚女性對生育卻步。

二是獨身或不婚意識增加，結婚和生育意味着更多的責任和束縛，除了需要更多的居住空間，亦可能因此影響工作發展和自身追求，更要考慮孩子未來成長的顧慮。文章數據指出，40至44歲女性從未結婚者由1991年的6%，上升至2021年的20%，直接令生育率下降。當然亦有部分初生嬰兒的父母未有婚姻登記，但文章表示香港的嬰兒大多數都是由已婚女性所生。

三是缺乏嬰幼兒照顧的人手和資源，雙職家庭約佔香港家庭比例的一半，如沒有合適的家人協助（如體力精力的負擔和相近的育兒觀念），或者足夠空間和資源聘請外傭，照顧小孩成了巨大壓力。據立法會《數據透視》的數據，單以南區2021至22年兩歲以下幼兒照顧服務名額只有126個，但當年幼兒人口為2,533人，比例為1比20，可謂僧多粥少，服務亦分受資助和非受資助，對低收入家庭構成負擔。

宜大增子女免稅額 減家庭負擔

香港出生率低的導致的人口結構問題已經是水深火熱，刻不容緩。有見及此，筆者就生育政策上有以下的政策建議。首先是大幅提高子女免稅額，並增設多名子女的免稅額分級實行累進免稅稅階至20萬元。2023/24年度的財政預算案中提及，子女基本免稅額由12萬元增加至13萬元，筆者認為這改動只是杯水車薪，無助有效減輕家庭壓力，亦未能促進家庭產生進一步生育更多子女的想法。因此，政府應考慮以更大力度的推進免稅額的優惠，並提升子女基本免稅額至25萬元，可以減輕不同收入家庭每月約2,000元的負擔，讓家庭有更充裕的資源培育香港未來的下一代。

其次，為3歲或以下幼兒的家庭提供幼兒服務開支，提供進一步的稅務扣減，如聘請外傭等，讓家庭能夠不用辭職或放棄事業，同時能照顧好家庭。雖然以上建議在短期內會影響稅收收入，但長遠而言，人才才是社會增長發展的重要動力。

參考內地「月子中心」 集中管理

另外，政府宜審慎思考並加大力度，全面支持現有幼兒及託兒照顧服務市場。鑑於香港目前嚴重缺乏嬰幼兒託管設施，除了聘請外傭或尋找適當的照顧者之外，政府應積極參考內地的「月子中心」模式，建議政府在各區尋找合適的場所，例如利用廢棄學校或活化工廈，同時聘請已完成僱員再培訓局嬰幼兒照顧員課程的學員。通過集中管理的方式，為區內有需要的家庭提供託兒照顧服務，並促進就業，為社區共融創造良好氛圍。這一舉措不僅有助解決供需失衡的問題，還能夠推動社區的融合發展，從而為香港的嬰幼兒照顧服務市場注入活力。

「發展是第一要務，人才是第一動力」，除了吸引外地人才，本地的人才發展和培養亦是社會發展的重中之重。過去「養兒防老」、「傳宗接代」的傳統文化已產生變化，期望政府以新思維和更長遠視角去改善人口結構的「死胡同」，為香港發展注入更多活力和動力。

撰文 : 賴家智 經民聯港島南支部主席
嚴澤航 經民聯港島南支部副主席

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

「AI助手」競爭 成AI商業化最大戰場
今日
「AI助手」競爭 成AI商業化最大戰場
即棄塑膠管制在即 早宣傳示決心
2023/09/15
即棄塑膠管制在即 早宣傳示決心
國產芯片破美制裁 利港拓創科機遇
2023/09/15
國產芯片破美制裁 利港拓創科機遇
西行漫記
2023/09/15
西行漫記
資本市場推「地攤經濟」 或激活中國
2023/09/14
資本市場推「地攤經濟」 或激活中國
香港 人口 結婚 懷孕 生育 經民聯 財政預算案

上一篇文章

「AI助手」競爭 成AI商業化最大戰場

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？