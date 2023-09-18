香港仔魚市場精華遊 免費導賞享受漁港風情 副刊版 2023/09/18 分享： 分享： 由南區龍舟競渡委員會推動的《漁港濃情．香港仔》，10至11月將舉辦「香港仔漁港城市暨魚市場精華遊」，兩小時的免費導賞，帶領參加者探索漁港城市的獨特風貌，包括水面社區的變化、漁業轉型的新方向、收魚船在魚 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 月之色工作坊放題 創意品牌致意中秋 2023/09/15 月之色工作坊放題 創意品牌致意中秋 《全民造星V》Lyman孖Jason 賀迪士尼100周年與藝術裝置齊打卡 2023/08/28 《全民造星V》Lyman孖Jason 賀迪士尼100周年與藝術裝置齊打卡 台灣過江龍8鍋臭臭鍋葵涌開分店 身份證有8字全單享8折 2023/08/19 台灣過江龍8鍋臭臭鍋葵涌開分店 身份證有8字全單享8折 Barbie熱爆 Mattel出訂製怪異芭比 2023/08/09 Barbie熱爆 Mattel出訂製怪異芭比 酒店推暑期自助餐割價優惠 最平可享6折 2023/07/29 酒店推暑期自助餐割價優惠 最平可享6折