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香港仔魚市場精華遊 免費導賞享受漁港風情

副刊版 2023/09/18

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由南區龍舟競渡委員會推動的《漁港濃情．香港仔》，10至11月將舉辦「香港仔漁港城市暨魚市場精華遊」，兩小時的免費導賞，帶領參加者探索漁港城市的獨特風貌，包括水面社區的變化、漁業轉型的新方向、收魚船在魚

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欄名 : 新鮮熱辣

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