兩個牌子手機先後推出新款，手機用家和網民都激烈討論和比較，在這裏，手機果然不僅是手機，而是寄託了某種民族情緒。

不過，華為Mate 60這次在蘋果iPhone 15系列發布前突然搶先推出，確是嚇了業界一跳，甚至是試圖給到蘋果手機一點下馬威。國產手機粉絲都相當雀躍，因為Mate 60有幾樣突破，頗能塑造國產品牌想傳達的形象。首先當然是在技術及晶片供應封鎖下，仍能自主研發到晶片去生產新系列，就等如說代表了中國已經不怕技術制裁。另外，普通手機直接接駁衛星通訊，也算創舉。銷售數據也預測得很厲害，一年暫預計出貨一千七百萬部。

不過，若作具體使用感對比，Mate 60系列可能因晶片及部件技術不是最先進，要把很多仍偏大件的部件放進去，所以比起蘋果新機，它機身略顯大及重。

說實在，在高價手機（六千元以上）的戰場上，過往蘋果一直擁有大優勢。現在中國消費心態新塑造上，是結合整個東升西降的宣傳和社會氣氛，國產手機牌子當然是想進一步提升及鞏固佔有率。不過這高端市場，長久以來不單純是功能的比較，也是形象和售後服務上的對比，好難短期內完全扭轉。而且以蘋果新機而言，雖然新功能不太多，但用料上，又已提升到絕大部分環保可循環物料應用，可說形象上仍保持優勢。

反而在中低端市場，國產手機就穩佔市場，甚至已趕走其他如日本、韓國的牌子，以至輸出到歐洲、非洲、南美洲都相當成功。另一樣要留意的是機款，其實國產機有一個款式是非常領先的，就是近年興起的雙屏折疊機身，銷量增長非常強勁，這機款也是蘋果完全不會去爭的市場。