  • 28°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 02:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

椰菜花飯完全代替粉麵飯？

副刊版 2023/09/18

分享：

分享：

椰菜花飯，以攪碎椰菜的小花球至與飯粒大小相若而成，通常會加入食用油、薑黃粉一齊拌勻或炒勻，然後取代白飯，配上肉類和蔬菜，作為減肥人士的正餐。

椰菜花的確是營養價值十分高的食物。它蘊含高黃酮類化合物和蘿蔔硫素，對身體有莫大抗氧化的作用，免除自由基對身體細胞的侵害，有助防癌。另外，它含豐富的纖維，每碗有二點八克纖維，多於一個加拿蘋果，能促進腸臟蠕動，預防便秘，有助穩定血糖。它的鉀質十分高，每碗含有一百七十八毫克鉀質，有助去水腫和降低血壓。除此之外，維他命C相當高，每碗提供二十八毫克維他命C，有助維持免疫力系統健康、抗氧化。它亦含膠原蛋白，能保持皮膚彈性。

可是，椰菜花屬於蔬菜類，用它作為主食，取代粉麵飯等五穀類食物，會導致整體卡路里攝取遠低於需要，令新陳代謝率降低，即使最初能成功減掉幾磅，主要都是因為少了攝取碳水化合物，導致身體的醣原儲備減少，故只是令水份下降。有些人吃太多椰菜花，更會有脹氣、胃痛等問題；亦有些人，會因吃椰菜花飯不夠飽腹而多吃了高脂肪的餸菜，導致脂肪積聚，難以達到原本的減肥目標。就算能堅持吃椰菜花飯，長遠會造成嚴重「卡路里赤字」的問題，引致肌肉流失，代謝隨之降低，甚至出現疲倦、免疫力下降、脫髮。之後若回復正常進食粉麵飯等五穀類食物，很快便會胖回來，變成易胖體質。

若想獲得椰菜花的好處，並能得到減肥效果，可先設立合理目標，計劃輕微的「卡路里赤字」，配合低脂飲食，間中以椰菜花作為蔬菜類，那樣既能有效減掉脂肪，所吸收的營養素亦均衡得多。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

新式月餅營養大解構
2023/09/12
新式月餅營養大解構
減肥海鮮餐
2023/09/11
減肥海鮮餐
麻糬不是包
2023/09/05
麻糬不是包
糖尿病要戒飯？
2023/09/04
糖尿病要戒飯？
植物肉一定低脂？
2023/08/29
植物肉一定低脂？
減肥 脂肪 維他命 營養素 便秘 水腫 胃痛 去水腫

上一篇文章

Quota

下一篇文章

進食秋葵有規矩

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？