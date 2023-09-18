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一早講明

副刊版 2023/09/18

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同行坐埋，必談教學苦與樂，最常見的，莫如學生走堂和遲到。所謂遲到，非遲五至十分鐘那種，而是上堂後一個鐘，才施施然走入班房。而所謂走堂，亦非不上一兩堂那款，而是頭一兩堂見過後，就自此消失。教授L分享親身經歷：學期尾，學生要交個人作業。有天，L在走廊遇見一名學生迷迷茫茫地在找教授辦公室的門牌，L好心問：「你找哪位教授？」學生對着 L教授說：「我想找L教授交功課。」兜口兜面相逢竟不識，可想而知，這位學生走堂走得幾厲害。L無奈地說：「我就是你要找的L教授。」同事A曾意圖諗計減少學生遲到：學生遲到一小時才施施然行入班房，同事A停止教學，向遲到學生打招呼：「喂，阿乜乜（學生名字），Hello！乜咁遲呀！」以為當着全班同學直呼其名，會令他尷尬，殊不知學生竟輕輕鬆鬆大聲答道：「係呀！」

我反而認為，都咁大個人，毋須當他們小孩般就住就住，通常一開波第一堂講到明：「我覺得大家坦誠最緊要，所以我想跟你們分享我有甚麼不介意和介意的。我完全不介意你們發問，我不會覺得你問問題就是『問題學生』、又或挑戰我，你們最好問到一些問題連我也未想過的，那我必會對你刮目相看。

「但我也必須一早講明，我有甚麼是非常介意的—就是我非常介意學生不上堂，這亦是我唯一介意的地方。為甚麼呢？因為有很多公關智慧，必須透過在堂上一齊思考、訓練和互相提問，才可培養出來。若看公關課本已足夠，那你就不會不斷見到那麼多爛公關個案出現。因此，我很在乎學生每一堂的參與。若整個課堂，你消失多過三堂，分數預咗會被降一個級別。坦白說，不常來上課的同學所交出的功課，水平一定低。若你已經打算走堂的話，這個課程應該不能符合你的計劃，乾脆即時drop（退修）了更好。」

聽了之後，他們反為個個不走，更想留低。一早清楚地講明自己的要求，學生反為從不走堂，亦無遲到。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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