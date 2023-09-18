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印版「一帶一路」 成也美國敗也美國

評論 2023/09/18

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本欄兩周前解讀金磚國家擴員，形容世界是大舞台，讀懂地圖才明白台上演員各自位置，適合或不適合唱甚麼戲。今天繼續用地圖品一齣新戲。

本月新德里G20峰會，印度辦得算不錯。一群話不投機的國家難得達成宣言，雖等於甚麼都沒講，但至少邀請了非盟加入，無奈國際傳媒不太關注非洲。

搶眼的反而是印度改了自己國名，和美國牽頭G7去年公布、抗衡中國「一帶一路」的「全球基礎設施和投資夥伴關係」（Partnership for Global Infrastructure and Investment，PGII）高調宣布（迄今唯一）重頭戲：印度－中東－歐洲經濟走廊（India-Middle East-Europe Economic Corridor，IMEC）。7國8方簽署了合作備忘錄。

別管這些煩人的英文字母簡稱，古時中國有絲綢之路，印度有香料之路，姑且就把IMEC稱為「新香料之路」。

細品地圖，新香料之路若非美國未必走得通，但美國根本不應是主角，且也正因美國，此路恐怕不好走。

波斯灣至地中海 打通陸路趨成熟

先看看新香料路走哪裏。美國、印度、沙特阿拉伯、阿聯酋、法國、德國、意大利加上歐盟，同意打造兩條走廊。東部走廊連接印度至阿拉伯灣（波斯灣），北部走廊接駁阿拉伯灣至歐洲，其中包括橫越阿聯酋、沙特、約旦、以色列的鐵路網，供印度至波斯灣的海運轉成陸運，到達地中海再海運往歐洲。

IMEC其實不是全新概念，亦非美國提出。新加坡國立大學南亞研究所學者坦楚姆（Michaël Tanchum；也是美國「中東研究所」、泛歐「歐洲外交關係委員會」等多所智庫研究員，任教西班牙納瓦拉大學）2021年8月發表《印度的阿拉伯－地中海走廊》，論述印度可怎樣在國際貿易上發圍。

讀懂地圖方能理解形勢。印度陸路受巴基斯坦、中國兩個戰略對手封堵，難以接通中亞、西亞、北非、歐洲。反觀中巴正打造經濟走廊，中國可經瓜達爾港直抵波斯灣、直出印度洋。

印度當然自己知自己事，也早就嘗試突圍，20年前開始投資伊朗恰巴哈爾港（幾乎就在瓜達爾旁邊）；近年又與伊朗、阿塞拜疆、俄羅斯打造「國際南北運輸走廊」，印度貨坐船到恰巴哈爾，可陸路直達聖彼得堡。只是伊朗長期受西方制裁，俄羅斯現在更與西方間接戰爭，走廊潛力未能發揮。

新香料路應運而生。印度海路去阿拉伯半島很近，那裏更有農產品大客，阿聯酋及沙特去年是印度第3、4大貿易夥伴。至於波斯灣至地中海之間陸路，打通條件亦趨成熟，背後是美國發功。

美國2020年促成阿聯酋與以色列建交（此前區內承認以色列的阿拉伯國家只有埃及和約旦），海灣阿拉伯國家與猶太國關係緩和，龍頭沙特也朝着建交方向前進（只是速度仍難判斷），為開通經貿通道創造了條件。

阿聯酋與沙特鐵路最快明年完成連接，沙特與約旦亦同意擴建鐵路達至聯網。最後一塊拼圖，就是約旦到以色列海法港（中資2021年開始經營，以方今年同意印企另外投資）的跨境鐵路，IMEC有望加快這項目進程。約旦與以色列今次雖未簽署備忘錄，但都是PGII成員。

倘走得順 印度往歐最快僅10天

假如新香料路走得順，坦楚姆計算，從印度走海路－鐵路－海路到歐洲，最快只需10天，比走蘇伊士運河的傳統「直通船」路綫快40%（即接近7天）。

這就是新香料之路的要旨，主角是印度不是美國，目的是彌補地理缺陷，在局限下發揮最大潛能，而非對抗一帶一路。

看地圖就一眼懂，一帶一路是打通東亞到西歐、重振西方海權近500年興起前，亞歐大陸心臟地帶在世界舞台上的核心角色，同時兼顧海洋連接非洲的史詩大計，IMEC能比嗎？

即便如此，新香料路能否真正走得通順，仍有不少疑問。

一方面在於經濟效益。就算新香料路所需基建全部到位兼運作暢順，全程真的只需10天，貨物先乘船，然後卸船分裝多列火車，再重新集合多乘一程船的經濟效益，會否真的比從印度坐船直送歐洲高、省到的時間能抵回額外成本？

簡單運輸複雜化 成本效益值關注

中歐貨運班列成功，在於填補了空運迅速但量少成本高，與海運量大成本低但緩慢，兩者之間的sweet spot。中歐班列需時約兩周，比海運的30至45天快一半以上。新香料路把簡單運輸複雜化，若理想情況下亦只快40%，成本效益就值得關注。

另一方面在於地緣政治。新香料路是印度發掘潛能的嘗試，美國的中東外交為其創造了條件，但也為其埋下了地雷。

中國為何促成沙特與伊朗和解？金磚為甚麼還要吸納阿根廷？因為正如一旦法德不和，歐洲就不可能有真正的和平與發展，拉美自強需要阿根廷與巴西站在同一陣綫；中東擺脫亂局，則需要沙特和伊朗並肩。

美對中東政策 非解衝突推動發展

美國的中東（也可以說全球）政策，問題始終出在拉一派打一派，試圖從陣營對抗漁利，而非化解衝突，誠心推動發展。美國推動阿拉伯國家與以色列修好，背後目的就是針對伊朗。

美國本月正準備與伊朗換囚，並解凍伊朗在南韓資金，關係稍為好轉之際，美方月初正式宣布，充公美軍4月從海上攔截的伊朗石油（和你談完又整你，與對華同出一轍）。美國的海盜行為，當時已激起伊朗在波斯灣扣押數艘油船反擊，美方到底是疏通還是阻擋新香料路？以色列和巴勒斯坦以至整個阿拉伯世界的矛盾，也是新香料路上，美國無意掃除的地雷。

此外，美國還有印度用新香料路「對抗中國」的心態，亦恐為此路製造更多障礙。坦楚姆原構想，新香料路接駁中資經營的希臘比雷埃夫斯港，需時10天也是按此計算，但美印似已排除這選項。美印往後會否施壓沿綫中東國家，要求路上基建剔除中國元素？新香料路效益會否再打折？對方又會否答應？

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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