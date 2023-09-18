  • 28°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 02:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

粉嶺高球場 「9.5公頃」的再反思……

評論 2023/09/18

分享：

分享：

佔地32公頃的粉嶺香港高爾夫球舊場--從一處不為普遍香港人認識的「世外桃源」，從9月開始，搖身成為開放給市民的大自然公園。

隨着開放與親身體驗，我們已感受到大片森林與草地所帶來的舒暢與自豪，自豪我們終於擁有類似其他國際大都會的「中央公園」！試問有誰願意看到這美景將會被人為破壞！

創新思維 多角度覓化解方法

破壞的原因來自上屆政府的建議：要在其中9.5公頃興建十幾幢四五十層高的公共房屋，即是把原來的百年森林改變為石屎森林。惟最新環評報告要求減低發展容積率，原先興建12,000個單位有需要向下調，換言之，在更少人得益的情況下，卻換來9.5公頃天然美景的消失！

在城規會快將定案那9.5公頃未來用途之際，筆者籲請社會各界冷靜思考，在今屆政府的新思維下，從多角度剖析問題及解決方法：

(1)支持興建公屋的團體聲稱，若然今屆政府不按照原來的方案發展，受損的市民又要再苦候十年。從房屋局的最新公報，現在輪候上公屋的時間是5.3年才是，並預計在不斷提速。

(2)在排隊等候的申請人不會知悉自己是否獲安排在粉嶺高球場的位置，應不會有誰是受益還是受損的名單，所謂「被迫延遲」上樓只是假切性的言論。

(3)隨着事態發展及所需的大量環境保育程序，加上需改變規劃及容積率等冗長前期工作，即使公屋計劃能如常通過，相信真正的入伙日期必須超越原先預計的2029。既然如此，政府或已有足夠時間處理旁鄰的大片土地作替代方案。

(4)反過來，房屋局的提速、提量、提質，提供簡約公屋及追回更多霸佔公屋單位等多管齊下，可預期上樓的輪候時間，會逐漸下調；尤其是近年不少在輪候中的年輕人大量移居海外，也是另一不為大家留意的數字。

(5)只要特區政府願意為香港人設立有歸屬感的中央公園，試問要多收回9.5公頃的棕地補償作興建公共房屋有多困難？

可考慮與北都 互換公共空間

(6)如認為收回更多棕地太耗時，亦可考慮與新北都的公共空間互換，況且在這片9.5公頃的土地興建體育設施，總勝於興建四五十層高的石屎森林，且是對我們引以為傲的粉嶺香港高爾夫球場的永久視覺傷害！

(7)若然政府接受把32公頃舊場打造為中央公園，我們不應排除公園內仍容許高爾夫球運動。管理方面亦可参照南蓮園池，外判給最有能力的機構管理，那便不担心把優秀的場地糟蹋。

依從國家的大理念，香港必須保持作為中西文化的橋樑。為香港人設立有歷史、文化、美景的中央公園，才是最好的禮物，為香港保留最響譽國際的高球場，更是維護中西橋樑的正道。

隨着開放粉嶺香港高爾夫球舊場，港人終於擁有類似其他國際大都會的「中央公園」，試問有誰願意看到這美景將會被人為破壞！（資料圖片）

撰文 : 馮永基 資深建築師、前海濱事務委員會委員、前西九管理局董事

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

炒作「國安泛化」可以休矣！
今日
炒作「國安泛化」可以休矣！
應對生育觀念轉變 重新規劃人口政策
2023/09/16
應對生育觀念轉變 重新規劃人口政策
「AI助手」競爭 成AI商業化最大戰場
2023/09/16
「AI助手」競爭 成AI商業化最大戰場
即棄塑膠管制在即 早宣傳示決心
2023/09/15
即棄塑膠管制在即 早宣傳示決心
國產芯片破美制裁 利港拓創科機遇
2023/09/15
國產芯片破美制裁 利港拓創科機遇
公屋 城規會 棕地 高爾夫球 粉嶺高球場

上一篇文章

炒作「國安泛化」可以休矣！

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？