粉嶺高球場 「9.5公頃」的再反思……

佔地32公頃的粉嶺香港高爾夫球舊場--從一處不為普遍香港人認識的「世外桃源」，從9月開始，搖身成為開放給市民的大自然公園。

隨着開放與親身體驗，我們已感受到大片森林與草地所帶來的舒暢與自豪，自豪我們終於擁有類似其他國際大都會的「中央公園」！試問有誰願意看到這美景將會被人為破壞！

創新思維 多角度覓化解方法

破壞的原因來自上屆政府的建議：要在其中9.5公頃興建十幾幢四五十層高的公共房屋，即是把原來的百年森林改變為石屎森林。惟最新環評報告要求減低發展容積率，原先興建12,000個單位有需要向下調，換言之，在更少人得益的情況下，卻換來9.5公頃天然美景的消失！

在城規會快將定案那9.5公頃未來用途之際，筆者籲請社會各界冷靜思考，在今屆政府的新思維下，從多角度剖析問題及解決方法：

(1)支持興建公屋的團體聲稱，若然今屆政府不按照原來的方案發展，受損的市民又要再苦候十年。從房屋局的最新公報，現在輪候上公屋的時間是5.3年才是，並預計在不斷提速。

(2)在排隊等候的申請人不會知悉自己是否獲安排在粉嶺高球場的位置，應不會有誰是受益還是受損的名單，所謂「被迫延遲」上樓只是假切性的言論。

(3)隨着事態發展及所需的大量環境保育程序，加上需改變規劃及容積率等冗長前期工作，即使公屋計劃能如常通過，相信真正的入伙日期必須超越原先預計的2029。既然如此，政府或已有足夠時間處理旁鄰的大片土地作替代方案。

(4)反過來，房屋局的提速、提量、提質，提供簡約公屋及追回更多霸佔公屋單位等多管齊下，可預期上樓的輪候時間，會逐漸下調；尤其是近年不少在輪候中的年輕人大量移居海外，也是另一不為大家留意的數字。

(5)只要特區政府願意為香港人設立有歸屬感的中央公園，試問要多收回9.5公頃的棕地補償作興建公共房屋有多困難？

可考慮與北都 互換公共空間

(6)如認為收回更多棕地太耗時，亦可考慮與新北都的公共空間互換，況且在這片9.5公頃的土地興建體育設施，總勝於興建四五十層高的石屎森林，且是對我們引以為傲的粉嶺香港高爾夫球場的永久視覺傷害！

(7)若然政府接受把32公頃舊場打造為中央公園，我們不應排除公園內仍容許高爾夫球運動。管理方面亦可参照南蓮園池，外判給最有能力的機構管理，那便不担心把優秀的場地糟蹋。

依從國家的大理念，香港必須保持作為中西文化的橋樑。為香港人設立有歷史、文化、美景的中央公園，才是最好的禮物，為香港保留最響譽國際的高球場，更是維護中西橋樑的正道。

▲ 隨着開放粉嶺香港高爾夫球舊場，港人終於擁有類似其他國際大都會的「中央公園」，試問有誰願意看到這美景將會被人為破壞！（資料圖片）