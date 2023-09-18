PS5新殼分紅藍銀3色 10月預售最快11月出貨 行政人員版 2023/09/18 分享： 分享： Sony日前在直播節目State of Play中宣布，PlayStation 5（PS5）主機護蓋及手掣迎來全新配色「地心系列」（Deep Earth Collection），分別是火山紅、鈷藍色與 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 今日 Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準 2023/09/15 蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準 Mandiant下周會議 討論網安新趨勢 2023/09/13 Mandiant下周會議 討論網安新趨勢 iOS 17快登場 6款舊機將被淘汰 2023/09/13 iOS 17快登場 6款舊機將被淘汰 Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 2023/09/12 Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 科技行業 電玩手遊 科技硬件 硬件 Sony PlayStation PlayStation 5