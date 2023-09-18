Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 行政人員版 2023/09/18 分享： 分享： 科企Google在OpenAI推出ChatGPT後，加大力度發展人工智能（AI）技術，更在6月傳出正在研發語言模型Gemini。而近日Gemini已開放予小部分公司試用，或快將正式推出市面。 外媒The ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PS5新殼分紅藍銀3色 10月預售最快11月出貨 今日 PS5新殼分紅藍銀3色 10月預售最快11月出貨 蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準 2023/09/15 蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準 Mandiant下周會議 討論網安新趨勢 2023/09/13 Mandiant下周會議 討論網安新趨勢 iOS 17快登場 6款舊機將被淘汰 2023/09/13 iOS 17快登場 6款舊機將被淘汰 Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 2023/09/12 Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 軟件 Google 機械人