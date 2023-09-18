  • 28°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用

行政人員版 2023/09/18

分享：

分享：

科企Google在OpenAI推出ChatGPT後，加大力度發展人工智能（AI）技術，更在6月傳出正在研發語言模型Gemini。而近日Gemini已開放予小部分公司試用，或快將正式推出市面。

外媒The

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

PS5新殼分紅藍銀3色 10月預售最快11月出貨
今日
PS5新殼分紅藍銀3色 10月預售最快11月出貨
蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準
2023/09/15
蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準
Mandiant下周會議 討論網安新趨勢
2023/09/13
Mandiant下周會議 討論網安新趨勢
iOS 17快登場 6款舊機將被淘汰
2023/09/13
iOS 17快登場 6款舊機將被淘汰
Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明
2023/09/12
Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明
科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 軟件 Google 機械人

上一篇文章

PS5新殼分紅藍銀3色 10月預售最快11月出貨

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？