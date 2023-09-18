將關愛溫暖帶進社區  實踐企業可持續發展

▲ 大昌行集團有限公司企業管理總監楊寶茵（左）表示集團未來將繼續與不同界別的人士和社會服務機構合作，進一步實踐企業社會責任，攜手關懷社區。

獎項︰傑出關愛社區企業



每一家成功的企業，除了懂得關愛員工外，還要積極履行企業社會責任，才能助企業達到可持續發展。大昌行作為一家植根香港70多年的大型綜合企業，深明回饋社區的重要性，並致力成為社區中負責任的一員。因此，大昌行多年來竭力踐行「關愛溫暖進社區」的企業精神，在不同的領域上貢獻社會，期望所投放的資源在社區上發揮最大的影響力，並鼓勵員工獻出時間和精力，為社區作出貢獻。大昌行集團有限公司企業管理總監楊寶茵接受訪問時表示︰「未來將繼續與不同界別的組織和社會服務機構合作，進一步實踐企業社會責任，攜手關懷社區。」

大昌行的業務涵蓋「醫、食、住、行」各個層面，與社區有着密不可分的關係。而作為一家肩負社會責任的大型綜合企業，他們相信若能幫助到社會上有需要的人士，亦有助其業務的發展。因此，大昌每年都會以不同形式在社區發放正能量、探訪和幫助弱勢社群及參與不同形式的環保活動等等，並與非牟利機構緊密合作，讓市民及社區受惠。

▲ 大昌行今年內分別於香港和內地舉行了26次不同形式的義工活動，參與員工共計貢獻義工時數超過1,800小時，惠及數以千計的有需要人士。

大昌行為了建立關愛社區的企業文化，組織了龐大的義工團隊，並積極鼓勵員工參與，以加深了解社區的需求。大昌行今年內分別於香港和內地舉行了26次不同形式的義工活動，參與員工共計貢獻義工時數超過1,800小時，惠及數以千計的有需要人士。楊寶茵表示︰「我們一直以來均積極籌劃不同類型的社區公益活動，並鼓勵員工加入我們的義工隊，希望大家攜手並肩，服務社區。」

▲ 大昌行在今年6月與Project Futurus合辦「流動五感——大茶樓」活動，派出義工隊成員到訪深水埗長者日間護理中心，為一班因身體狀況而未能外出到茶樓用膳的長者，提供一場愉悅、互動的社交體驗。

義工團隊龐大 服務貼地貼心

當去年香港第五波疫情放緩、社交距離措施稍為放寬的時候，大昌行義工隊與香港房屋協會携手舉辦「溫情洋溢端午節」活動。大昌行及房協義工隊穿梭多個房協轄下屋邨，向逾1,300名長者派發大昌行福袋，內有麵食、餅乾、口罩及心意卡等，以表達大昌行關懷社區的企業精神。此外，為慶祝香港回歸祖國，大昌行義工隊在去年和今年，即使在天氣不穩的情況下，仍連續兩年到訪落成超過半個世紀的長洲西灣村，為長者家庭及基層市民送上約200個福袋、親切的問候及祝福。義工團隊更為獨居長者提供清潔風扇、鐵閘檢查服務，而持有電業牌照的義工則負責清洗冷氣。

▲ 大昌行及香港房屋協會携手舉辦的「溫情洋溢端午節」，向逾1,300名長者派發大昌行福袋，以表達大昌行關懷社區的企業精神。

大昌行對社區的關愛亦擴展至不同層面，除了照顧基層長者的需要，亦關懷體弱、腦退化症長者及殘疾人士。大昌行在今年6月便與Project Futurus合辦「流動五感——大茶樓」活動，派出義工隊成員到訪深水埗長者日間護理中心，進行布置以營造懷舊茶樓的環境及氛圍，並化身茶樓伙記、知客、部長等不同角色，親身服務一班因身體狀況而未能外出到茶樓用膳的長者，為長者提供即場製作的新鮮軟餐點心，包括不同質感的正餐、碎餐、軟餐，為長者提供一場愉悅、互動的社交體驗。

▲ 義工隊連續兩年到訪落成超過半個世紀的長洲西灣村，為長者家庭及基層市民送上約200個福袋，更為獨居長者提供清潔風扇、鐵閘檢查等服務。

多元化義工活動 為社區無遠弗屆

此外，大昌行義工隊於今年4月「兒童節」前夕前往慈善機構，探訪一班因為缺乏家庭照顧而寄住在院舍內的小朋友，與小朋友進行分組遊戲、更派發大昌所代理的食品以及其他小禮物，讓小朋友歡度一個愉快開心的上午，並且感受社會的關懷。而在今年6月，大昌行再次支持香港樂施米義賣活動並擔當物流夥伴，為慈善義賣活動提供物流支援，義務運送樂施米到港九新界多個攤檔。在管理層的帶領下，大昌行義工隊成員更聯同家人及小朋友，一連兩星期駐守位於黃大仙港鐵站的義賣米檔，主動參與義賣活動。

▲ 於今年4月「兒童節」前夕，義工隊前往探訪寄居在慈善機構的兒童，與小朋友進行分組遊戲、更派發大昌所代理的食品以及其他小禮物，為他們送上關懷和溫暖。

▲ 今年6月，大昌行再次支持香港樂施米義賣活動並擔當物流夥伴，提供物流支援，義務運送樂施米到港九新界多個攤檔，並主動參與義賣活動。

與此同時，大昌行亦舉辦有關環保的義工活動，如他們的義工隊先後與環保團體「綠色希望」合辦「大昌親子海岸清潔日」及「大昌親子山野清潔日」，讓員工帶同其親友一起清理海岸及郊區，保護大自然。環保團體在活動當日更向參加者講解垃圾回收的知識和探討現時香港的廢物處理機制，讓參加者即場嘗試垃圾分類，獲益良多。

▲ 大昌行與環保團體「綠色希望」合辦「大昌親子山野清潔日」，讓員工帶同其親友一起清理郊區，保護大自然。

▲ 在「大昌親子海岸清潔日」活動中，員工與親友一起清潔海岸，保護生態環境。

除了積極舉辦義工活動外，大昌行亦定期與香港紅十字會合作舉行「大昌捐血日」，在總部及其他子公司舉行捐血活動，多位管理層亦身體力行，齊盡公民義務，捐血助人。

▲ 大昌行定期與香港紅十字會合作舉行「大昌捐血日」，在總部及其他子公司舉行捐血活動，齊盡公民義務，捐血助人。

楊寶茵表示︰「正所謂施比受更有福，我們為秉承中信集團的優良傳統，『將關愛溫暖帶進社區』，並特意推出『大昌行義工獎勵計劃』，鼓勵同事在不同場景以不同形式參與義工服務。」大昌行作為一家負責任的大型綜合企業，多年來持續關愛社會，於2022年更連續第15年獲得由香港社會服務聯會頒發的『商界展關懷』標誌，肯定大昌行致力回饋社會的表現。

▲ 大昌行亦會參與東華三院舉辦的年度賣旗籌款活動，管理層及各業務主管更身體力行、出錢出力，聯同一眾義工走訪不同部門，呼籲同事積極捐款，共襄舉善。

關愛社區表現獲肯定 未來將投放更多資源

古語有云「施恩莫望報」，大昌行在履行社會責任的時候，並非考慮對業績表現的影響，反而是考量如何善用資源，可以幫助到最多有需要的人士。楊寶茵指出︰「在過去數年，尤其是當疫情仍然嚴峻的時候，我相信不少市民都感受到大昌行竭力為社區投放了不少時間和資源，某程度上為大昌行的品牌建立了一個非常良好的形象，而我亦相信企業如果能夠在消費者，甚至社會上廣泛層面建立一個負責任的正面形象，對業務會有正面的影響。」

大昌行一直為客戶提供優質產品和服務，同時亦肩負促進社會可持續發展的使命，以實際行動傳達愛心。楊寶茵承諾，大昌行在未來將繼續與不同界別的人士和社會服務機構合作，進一步實踐企業社會責任，攜手關懷社區。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



(特約)