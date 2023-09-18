盡享溫哥華市中心270度無敵景觀 溫哥華新地標CURV升值潛力佳

▲ 溫哥華全新地標住宅新貴天韵豪邸（CURV），由加拿大發展商Brivia Group與Henson Group合作發展。

加拿大政治穩定，有良好教育體系，而且環境舒適，吸引世界各地人士移民，其中溫哥華是不少人首選，皆因多年穩佔全球宜居城市排行榜前列位置。以經濟學人智庫（EIU）最新公布的「世界最佳居住城市2023」為例，溫哥華繼續排名前五。事實上，龐大移民人口，加上內部需求強勁，多年來撐起溫哥華樓市，亦令愈來愈多投資者慕名而來。近年，溫哥華市中心有不少住宅相繼推出應市，其中天韵豪邸（CURV）備受關注，皆因是全球最高被動式節能大廈（Passive House Building）。

溫哥華全新地標住宅新貴CURV，由加拿大發展商Brivia Group與Henson Group合作發展。項目位於市中心核心地帶，鄰近歷史悠久的購物大街Robson Street，雲集名牌旗艦店、高級餐廳、特色商店。更重要是項目地理位置交通方便，就算步行，15分鐘內已穿梭多條主要街道，生活配套齊全。此外，項目鄰近加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學，以及西門菲莎大學的市中心校舍。

雖然項目位於市中心，但與居住環境密集的香港不同，附近有不少公園，亦鄰近英吉利海灘，可享受日光浴，而且薈萃藝術與文化地標，如溫哥華美術館、太平洋中心，生活愜意無憂。

世界級大師打造 實踐自然美學

與區內其他住宅不同，CURV由世界級建築大師Tom Wright打造。他早前負責建築設計的迪拜帆船酒店（Burj Al Arab Hotel）被譽為當代標誌建築之一，在業界享負盛名。作為全球最高被動式節能建築，CURV設計理念亦順應自然，靈感源於有機新鮮的綠葉萌芽，矗立在城市天際綫之巔，故採用曲綫設計，並融合不同元素，營造劃時代全新地標項目。離遠一看，大廈的外形與周邊項目有明顯分野，凸顯其稀有性。

除了擁有標誌性建築外形，CURV內部設計同樣花足心思，用料講究，不論地下大堂，抑或是頂樓會所，皆走奢華優雅風，強調歷久彌新，對細節有追求。而負責設計的為知名室內設計師Andres Escobar。他曾為多個紐約高檔物業的室內設計，包括時代廣場一號（One Times Square）和巔峰公寓（The Summit Apartments）。

▲ 內部設計由知名室內設計師Andres Escobar負責，走奢華優雅風，強調歷久彌新，對細節有追求。

奢華頂樓休閒會所空間 俯視全城美景

CURV樓高60層，是溫哥華最高住宅建築，俯視全城美景，其天際會所休閒娛樂設施一應俱全，包括由Lululemon Studio提供設備的瑜伽室、桑拿房、現代化健身中心、娛樂休息室等。而最頂層則設水療浴池、天際餐廳，空中酒吧及花園等設備，住戶可飽覽英吉利灣、煤港和北岸山脈等美景，享受360度全景休閒體驗，即使足不出戶，也能消遣耍樂。

此外，項目提供24小時禮賓服務，為住戶打點生活所需，盡享優越生活，另有不同服務設施，如汽車共享服務、電動車充電停車位及寵物清洗區等。

▲ CURV天際會所提供設備的瑜伽室、桑拿房、現代化健身中心、娛樂休息室等。

低碳住宅 供暖制冷系統節能高達90%

CURV除了是溫哥華最高住宅建築，更是全球最高被動式節能建築，相信起了重要示範作用，並產生了獨特投資價值。事實上，各國目前致力實現碳中和，重視可持續發展，而這種環保建築愈來愈受市場重視，相信不僅保值，且有高增值空間，長遠更可能為業主產生額外價值，始終環球投資市場已進入講求責任型投資的新時代，愈來愈多人重視可持續發展。

被動式節能建築在供暖制冷、空調系統上尤其花心思，而且有嚴格標準，使能源使用降到最低，但同時提供安靜、無過敏、溫度舒適的健康環境，符合追求高質生活的住客所需。

▲ 為符合追求高質生活的住客所需，CURV有多項特別設計，如使用了三層玻璃的無風窗，確保實現最佳的隔緣節能、保溫和隔音效果。

為了達到這要求，CURV有多項特別設計，如使用了三層玻璃的無風窗，並做好精準安裝，確保實現最佳的隔緣節能、保溫和隔音效果，另設先進通風系統，可在靜音狀態下，循環凈化空氣和調節室內溫度。若與普通住宅相比，CURV供暖制冷系統節能高達90%，相信可為住戶節省能源開支。

CURV提供358伙，由21樓起發售，其中一房佔168伙，面積529至617平方呎；兩房佔154伙，面積719至939平方呎；三房佔36伙，面積1,154至1,469平方呎。

所有單位有統一品質和優雅設計，如鋪砌時尚木地板，另配置雅致石英廚房檯面及瓷磚浴室飾面，並給予業主彈性，可選擇自由配色及設計紋路。此外，單位另提供歐式廚房電器、電磁爐、定制設計的臥室壁櫥、電動百葉窗等，部分單位更提供葡萄酒冰櫃。另迎合時代講求智能化所需，單位配備綜合自動化家居系統，可透過智慧手機應用程式，又或房間內的觸控式螢幕控制。

瘋搶人才 樓市快迎新升浪

為打擊樓市炒賣風氣，加拿大政府年初實施外國人買樓禁令，令不少海外投資者至今對當地樓市失去興趣。然而，禁令實施短短數個月，加拿大政府已經開始放寬，容許持工作簽證或獲准在加拿大工作人士，可購買一個住宅物業，條件是剩餘簽證限期須為183天或以上，而且不能已經擁有住宅物業。

事實上，加拿大樓市仍有投資價值，主要原因是政府積極搶人才，為樓市帶來需求。根據官方數據顯示，加拿大面臨短缺的職業數量，在2019至2021年間翻了一番。為了促進經濟持續發展，應對勞動力短缺問題，加拿大政府數月前宣布新措施，其中移民申請管理系統「快速通道」，將首次啟動基於職業類別的篩選程序，並重點關注有較強法語能力，或具特定領域工作經驗的專才，當中包括醫療護理、STEM（科學、技術、工程和數學）專業、運輸、農業及農產品、木匠、水管工與承包商，只要合乎要求，可獲優先邀請移居加國。

此外，今年7月，加拿大政府進一步修訂為港人而設的「救生艇」移民計劃，撤銷「Stream B」，即工作移民的學歷要求，不只是「開放式工作簽證」（OWP）持有人，就算是工作假期簽證，又或其他工作簽證的港人，只要在加拿大工作滿一年，便可申請永久居留。

▲ 加拿大政府進一步修訂為港人而設的「救生艇」移民計劃，撤銷「Stream B」，只要在加拿大工作滿一年，便可申請永久居留。

市場普遍認為，加拿大進一步放寬移民要求，意味人口將持續增多，為樓市帶來新需求，相信待利率見頂回落之時，樓價便重拾動力上升。事實上，移民流入帶動人口增長，加拿大去年新增105萬人，創下新高，而該國統計局早前根據「人口時鐘」實時模型數據，指總人口於6月16日，突破4,000萬大關。

滿地可銀行（Bank of Montreal）早前分析發現，每當人口增長1%，樓價通常上漲3%。而加拿大房地產協會（CREA）最新報告顯示，預計明年樓市將價量齊升，全國住宅平均樓價有望升3%，成交量則料反彈11.2%。

今年加拿大樓價沒有因人口急增而大升，實屬正常現象，原因是普遍剛移民到加拿大人士多數傾向先租樓，其後再打算，而租金市場已反映這現象。房地產出租網站Rentals.ca最新報告指出，加拿大各地平均租金再創新高，以一房單位計，溫哥華租金全國第一，升至約3,000加元。報告解釋，租金持續上升，皆因人口出現破紀錄增長，而且置業成本增加。

對一般投資來說，樓價是未來租金收入的折現，既然預期租金持續上升，樓價自然跟隨，在這心理預期下，加拿大樓市投資前景自然值得留意。另考慮這批年輕新移民最終在加拿大落地生根，遲早帶動樓價回升，倒不如趁這段時間，揀選位於市中心稀有地段的地標住宅建築，尤其是CURV這類重視可持續發展，並由國際知名建築師設計的項目，相信長遠不僅保值，而且有高增值空間。假如想要了解項目投資回報和發展潛力，可於9月23至24日親臨銅鑼灣柏寧酒店26樓藝軒Canvas 5。

▲ 住戶可於天際會所飽覽山脈等美景，享受360度全景休閒體驗，即使足不出戶，也能消遣樂。

CURV 亞洲首度公開發售

展銷會詳情

日期：2023年9月23至24日

時間：早上11時至下午6時

地點：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒Canvas 5

電話：6510 3535 潘小姐

(特約)