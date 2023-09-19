中國工商銀行（亞洲）特別舉辦中環分行「亞運會主題展覽」

杭州第19屆亞運會舉行在即，中國工商銀行（亞洲）作為2023至2026年度中國香港代表團獨家金融機構夥伴，特別推出一系列打氣活動，全力支持中國香港運動員出戰杭州第19屆亞運會。中國工商銀行（亞洲）於中環分行舉辦「亞運會主題展覽」，展出由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）借出的亞運會相關珍藏展品予公眾觀賞，當中包括亞運會火炬及中國香港代表團吉祥物「堅仔」3D擺設，鼓勵全城全情投入亞洲體壇盛事，感受熱烈氣氛。

中國工商銀行（亞洲）主席兼執行董事劉亞干博士表示：「中國工商銀行（亞洲）很榮幸成為杭州亞運會中國香港代表團獨家金融機構夥伴，致力以金融力量向中國香港運動員作出全方位的支援。中國香港將會派出歷來最龐大的代表團參加今屆亞運會，為迎接這項體壇盛事，本行特別推出一系列亞運主題推廣活動，務求令亞運熱潮蔓延全城。讓我們一起支持中國香港運動健兒登上高水平體育舞台，在祖國的土地上盡展潛能，熱切期盼這場富有亞洲風采、中國特色、精彩綻放的亞運盛會圓滿成功。」

由即日起至2023年10月13日，中國工商銀行（亞洲）於中環分行（地址：香港皇后大道中9號1樓A1舖）特別舉辦「亞運會主題展覽」，展出由港協暨奧委會借出的歷屆與今屆亞運會的珍藏展品，包括亞運會火炬，以及中國香港代表團吉祥物「堅仔」3D擺設，讓觀眾回顧這項亞洲體壇盛事的歷史蹤跡，讓大眾與「堅仔」一同「堅並肩撐港隊」。其他珍貴展品包括：杭州亞運火炬紀念套裝、杭州亞運會吉祥物、杭州亞運會吉祥物運動造型鍍金紀念章、杭州亞運盛典彩色金銀紀念章、高白玉掛盤、歷屆亞運會會徽徽章及ASIA歷屆亞運會徽組合徽章。

歡迎大眾市民及遊客前來中國工商銀行（亞洲）中環分行參觀展覽，一同投入亞運會熾熱氣氛。

▲ 中國工商銀行（亞洲）於中環分行特別舉辦「亞運會主題展覽」，展出歷屆亞運珍藏展品及亞運會火炬。

▲ 「亞運會主題展覽」展出1.7米高中國香港代表團吉祥物「堅仔」，以象徵港隊運動員擁有獅子山堅毅拼博的精神，鼓勵全城「堅並肩撐港隊」。

▲ 中環分行「亞運會主題展覽」吸引市民及遊客前來參觀及拍照。

(特約)