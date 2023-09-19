  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國工商銀行（亞洲）特別舉辦中環分行「亞運會主題展覽」

特約 12:00 2023/09/19

分享：

分享：

杭州第19屆亞運會舉行在即，中國工商銀行（亞洲）作為2023至2026年度中國香港代表團獨家金融機構夥伴，特別推出一系列打氣活動，全力支持中國香港運動員出戰杭州第19屆亞運會。中國工商銀行（亞洲）於中環分行舉辦「亞運會主題展覽」，展出由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）借出的亞運會相關珍藏展品予公眾觀賞，當中包括亞運會火炬及中國香港代表團吉祥物「堅仔」3D擺設，鼓勵全城全情投入亞洲體壇盛事，感受熱烈氣氛。

中國工商銀行（亞洲）主席兼執行董事劉亞干博士表示：「中國工商銀行（亞洲）很榮幸成為杭州亞運會中國香港代表團獨家金融機構夥伴，致力以金融力量向中國香港運動員作出全方位的支援。中國香港將會派出歷來最龐大的代表團參加今屆亞運會，為迎接這項體壇盛事，本行特別推出一系列亞運主題推廣活動，務求令亞運熱潮蔓延全城。讓我們一起支持中國香港運動健兒登上高水平體育舞台，在祖國的土地上盡展潛能，熱切期盼這場富有亞洲風采、中國特色、精彩綻放的亞運盛會圓滿成功。」

由即日起至2023年10月13日，中國工商銀行（亞洲）於中環分行（地址：香港皇后大道中9號1樓A1舖）特別舉辦「亞運會主題展覽」，展出由港協暨奧委會借出的歷屆與今屆亞運會的珍藏展品，包括亞運會火炬，以及中國香港代表團吉祥物「堅仔」3D擺設，讓觀眾回顧這項亞洲體壇盛事的歷史蹤跡，讓大眾與「堅仔」一同「堅並肩撐港隊」。其他珍貴展品包括：杭州亞運火炬紀念套裝、杭州亞運會吉祥物、杭州亞運會吉祥物運動造型鍍金紀念章、杭州亞運盛典彩色金銀紀念章、高白玉掛盤、歷屆亞運會會徽徽章及ASIA歷屆亞運會徽組合徽章。

歡迎大眾市民及遊客前來中國工商銀行（亞洲）中環分行參觀展覽，一同投入亞運會熾熱氣氛。

中國工商銀行（亞洲）於中環分行特別舉辦「亞運會主題展覽」，展出歷屆亞運珍藏展品及亞運會火炬。

「亞運會主題展覽」展出1.7米高中國香港代表團吉祥物「堅仔」，以象徵港隊運動員擁有獅子山堅毅拼博的精神，鼓勵全城「堅並肩撐港隊」。

中環分行「亞運會主題展覽」吸引市民及遊客前來參觀及拍照。

(特約)

上一篇文章

蘇黎世「自在」保險系列　助客戶實踐綠色旅遊家居生活

下一篇文章

馬會舉辦香港國際慈善論壇 探討推動更平等社會對策

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？