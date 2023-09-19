這次手機大競賽中，華為Mate 60系列其中一項功能，確是全球創舉，就是作為一部普通智能手機，也能方便接駁衛星通訊，即不需用地面的電訊網絡，而是直接用中國的人造衛星訊號，打衛星電話及收發信息。衛星電話當然不是新技術，不過過往用的都是偏大的特別通訊型機款，又或者需要特殊插件去用。但現在，只需買一個電信公司提供的衛星通訊plan，或用專門電話卡，用普通手機就可以打衛星電話了（視乎不同入網條件）。

此功能對於極端環境下求救，譬如在近海地區，或深山手機訊號弱的地方特別有用。不過要留意，也不能信一些誇張的報道：一段自媒體新聞，說日本的用家特別期待這產品，因這衛星通話功能對日本人特別有用，尤其是當遇到地震等災害時。但其實，現時此機能登入的衛星網絡，只是由中國放上軌道的兩個人造衛星，覆蓋的範圍都只包括中國境內及部分近海地區，在中國範圍以外地區，其實接不上衛星訊號。

不過用普通電話來作衛星通訊，實在是一個太好的晒圖材料了，所以最先一批用家，就急於找一個能給他們炫耀的地方來「試機」。結果，他們找到了一個真沒手機訊號的地方，就是航行於高空上的飛機。有人晒出他們在飛機上打衛星電話的圖片甚至視頻，搞到華為的高層也得出po來勸喻，因為現時而言，在飛行中的飛機上這樣做，還是觸犯民航條例。

至於新國貨消費心態下，蘋果手機真會被國民拋棄嗎？網上曾有這蠻流行的笑話：一位忠實的華為用戶要決心要買蘋果，原因是每次和同事去地下一樓吃飯，都是他結帳，因為其他人用的都是蘋果手機，沒有訊號，只有他的華為可以付款。