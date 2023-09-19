前天，下班回家時，遠處看見Bonnie拿着漢堡包外賣袋回家，我上前了解，我說：「你偷偷吃漢堡包！」她說：「哼！通常做壞事便會遇上你。不過，這次是我決定用自己測試一個減肥法。」

「你不是要告訴我，你打算吃漢堡包減肥吧？」我問。

她說：「正是。外國有位男士，一日三餐漢堡包，三個月便減了六十磅。」

「我也有看過這則新聞，吃快餐可以成功減肥不是新鮮事，減肥大概是卡路里透支就能達到，不過，減肥後的身體質素也很重要，並非體重減輕便是成功。」我說道。

她問：「即是吃漢堡包、薯條也可以瘦？」

「一個漢堡包約二百五十卡，一包中薯條是三百卡左右，如果套餐點Zero可樂，即是整個餐共有五百五十卡，一天吃兩餐，共攝取約一千一百卡，以你的身高體重，每天需要一千六百卡的話，每天有五百卡的透支，這樣計算，你一個月大概可以輕四磅左右……」我還未說完，便被她打斷並搶答：「真的是很吸引的餐單啊！」

我再立即補充說道：「體重的確是輕了，但身體或許就這樣變壞了。另外，體重能否保持，是另一個問題。要明白，這樣吃的話，攝入熱量的脂肪量高，會增加壞膽固醇；再者，維他命和膳食纖維也嚴重不足，別忘記，長期營養素不平均，會引致脫髮和皮膚鬆弛，到時你花上數萬元的HIFU療程也沒用。」

有些人，是要說中要害才會聽話的。