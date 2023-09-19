去到這個年紀交朋友，最緊要一件事：尊重界綫。每個人都有自己的人生和空間，人家想講的話，自然會提及，若有種心態是「我同你咁老友，你都唔講我知」，那不是對方的問題，而是你的問題。除了父母外，每個人都毋須向其他人交代。知止，識收，即是知道哪個位要停，是個人交友修為。為甚麼是修為呢？因為人都有好奇心，但懂得尊重別人空間的人，會因為尊重，而曉得勒住好奇八卦心。不懂那條尊重界綫而踩過界的人，即是把自己旺盛的「求知慾」，放得高過彼此友誼的那條界綫。

不是十八廿二了，還會玩那些「你唔話我知，就係唔夠朋友」的幼稚玩意嗎？愈成熟的人，愈明白真正友好的關係，彼此都有種心照的默契，這就是友誼的「界綫感」，大家都保留一點空間，那才能舒服而長久地交心。所以，有些事情，無論幾老友，我是絕不會主動過問的，例如資產、年薪、感情、過去等。一來，我深信每個人都不用向其他人交代，而最不需要交代的，是朋友；二來，人家想講而又信得過你，自然會講。

當然，一樣米養百樣人，社會仍有大把人是毫無「界綫感」的，我當然也試過被人兜口兜面問各式令人想反眼的私人問題。對方未必是壞人，只是八卦而無分寸而已。因此，毋須動氣，懂得太極就知，卸力比衝擊力更有智慧，這亦是處理人際關係的最佳方法——微笑不答，兵來將擋，但馬步要穩，不說就是不說，人家奈你何乎？若對方繼續「不恥下問」，我有一個萬試萬靈的方法：微笑拋出一句「其實點解你咁想知？」對方一定口窒，除了「因為我八囉」之外，別無因由，任誰都不想親口承認自己八卦的。若你也遇過毫無「界綫感」的人，那就會更加珍惜懂得分寸、尊重彼此空間，甚至在他人面前會維護你空間的朋友。

作家三毛這句話很好：「朋友再親密，分寸不可差失，自以為熟，結果反生隔離。」因為一開口把那條界綫踩過界，除了滿足自己好奇心外，對關係沒有丁點好處。