夜經濟注入ESG元素 吸客新亮點

香港疫後復常，經濟復甦卻不似預期。鬧市和商場在入夜後冷冷清清，與流光溢彩的國際大都會形象格格不入。推動夜經濟於是成為政商界熱話，特區政府更火速地推出「香港夜繽紛」，吸引市民和遊客「夜蒲」消費。

沒有人會反對搞活夜經濟，問題是怎樣搞才能活起來。夜經濟的特點，是以休閒和娛樂為主，讓身心放鬆之餘，亦着重追求精神價值。這當然是緣於大部分人的生活習慣，白天工作，下班之後，才有時間和需要放鬆身心和追求精神價值，所以很多具人文價值的活動，例如話劇和音樂會等，總是在夜間舉行。

因此，要復興夜經濟，價廉物美的食、玩、買，已難成賣點。增加新元素，讓市民知道出來活動和消費有增值感，或許才是激活夜間經濟活動的新意。筆者拋磚引玉，建議在推動夜經濟時，加入ESG元素，應該能夠成為夜經濟的新特色。

藉ESG效應 可抵銷負面作用

且慢，推動夜經濟和ESG（Environmental，Social and Governance，環境、社會和管治），表面看似乎是自相矛盾。首當其衝的，是會為環境（Environment）帶來負面影響。最明顯就是額外消耗的能源、製造的碳排放和廢棄物。接着就是增加對人力資源的負擔，商舖、商場和夜市場地等相關員工可能因而需要加班，對社會責任（Social）中的勞資關係，同樣會帶來挑戰。此外，夜經濟的重點夜市，亦會改變周邊社區的日常，或會對當區居民帶來不便或滋擾。而遊客（不論外地或本地）的流量、當區的交通安排，以及可能出現的噪音及／或光污染等，亦會令不同持分者擔憂。

這樣說並非潑冷水，鼓吹「少做少錯，不做不錯」。正好相反，盡管夜經濟會在ESG方面帶來一些負面作用，但要是從ESG的角度推廣夜經濟，它對ESG的正面影響既可以抵銷其負面作用，更可以成為本地夜經濟有別以往的新特色。

在亞太區內，台灣是發展ESG較先進的地方，同時島內各地的夜市亦是著名的旅遊景點，它在夜經濟中推廣ESG的經驗，或許值得香港借鏡。

台灣回收夜市廢油 轉製肥料

以桃園市八德區的興仁花園夜市為例，它與廢食用油回收公司合作，回收夜市的廢油，並回饋一定金額予參與的商家；另外，台北的寧夏夜市亦有設置油脂截留器，夜市攤販能把廢棄食油棄置在內，截留器會把油脂集中在截留槽當中，然後有專責的回收公司前來帶走，轉化成肥料在有機農場使用。

一向是香港競爭和比較對象的新加坡，夜經濟亦是當地的一大特色。其中濱海灣花園不但是一個大型的綠化地帶，園區更會在在晚上於高25至50米的「超級樹」舉行燈光秀，既能作為旅遊熱點，亦能成為城市的「綠肺」，一舉兩得。

可贊助攤販 建「碳中和夜市」

香港可以參考台灣和新加坡夜市的經驗，把ESG元素加入夜經濟活動：例如鼓勵或贊助夜市攤販採購有公平貿易認證，及／或對環境友善的材料來製作他們的工藝品和美食；設置回收設備，把夜市產生的廢料轉廢為用，甚至升級再造；鼓勵相關回收和環保機構在夜市內設立專門的工作坊，讓市民落手落腳參與，體驗升級再造的好處；也可以在夜市內活用環保科技，實施不同減碳措施，建立「碳中和夜市」；更可以在夜市中為非牟利組織劃出專區，讓它們在當中舉辦一些能促進社區關懷、家庭關係或殘疾人士關顧的活動。

夜經濟曾經是香港繁榮和動感的象徵，如今黯然失色，大概由於經歷3年疫情後，香港市民的價值觀、心態和生活習慣已有截然不同的改變。單純的吃喝玩樂，未必能夠吸引市民「夜蒲」。況且「香港夜繽紛」只是短期活動，只能收打響頭炮的效果（如成效好的話），要把夜經濟發展或回復為成長期的經濟亮點，必須有長遠的特色推動。在夜經濟活動中加入ESG元素，無疑是在有形經濟之上加添無形的價值，相信能夠成為吸引市民和遊客的新亮點。

▲ 若從ESG的角度推廣夜經濟，ESG的正面影響既可以抵銷其負面作用，更可以成為本地夜經濟有別以往的新特色。（資料圖片）