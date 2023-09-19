YouTube Music 篩選器增5分類 行政人員版 2023/09/19 分享： 分享： YouTube串流音樂平台YouTube Music在2020年首次推出情緒篩選器（mood filters）功能，以不同情緒或情境作分類，方便用戶選擇合適的歌單。而平台近日作出了更新，加入5個歌單分 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元 今日 CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元 Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 2023/09/18 Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 PS5新殼分紅藍銀3色 10月預售最快11月出貨 2023/09/18 PS5新殼分紅藍銀3色 10月預售最快11月出貨 蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準 2023/09/15 蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準 Mandiant下周會議 討論網安新趨勢 2023/09/13 Mandiant下周會議 討論網安新趨勢 音樂 YouTube 串流