CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元

加密貨幣交易所近日頻頻出事，除了JPEX風波，另一自稱總部位於香港的加密貨幣交易所CoinEx上周亦自揭系統遭黑客入侵，目前正努力重建。有國外分析師則指，是次事件與北韓有關。

CoinEx上周在社交平台

...