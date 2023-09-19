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CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元

行政人員版 2023/09/19

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加密貨幣交易所近日頻頻出事，除了JPEX風波，另一自稱總部位於香港的加密貨幣交易所CoinEx上周亦自揭系統遭黑客入侵，目前正努力重建。有國外分析師則指，是次事件與北韓有關。

CoinEx上周在社交平台

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欄名 : 科技新知

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