專資會周年晚宴 特首高官齊到賀 政治版 2023/09/19 分享： 分享： 黃大仙民政專員歡送宴風波後，特首李家超提出減少高官齊出席主禮活動的新風。昨日，香港專業及資深行政人員協會舉行17周年晚宴，在新風之下，高官出席的陣容都算強勁。 首先是特首李家超親自出席，司局長也有3位， ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 16區關愛隊「糧草」俱備 本月陸續起動 2023/09/18 16區關愛隊「糧草」俱備 本月陸續起動 夜繽紛醒獅惹議 黃偉綸解畫 2023/09/16 夜繽紛醒獅惹議 黃偉綸解畫 漁農申緊急救援基金 緣何被拒門外？ 2023/09/15 漁農申緊急救援基金 緣何被拒門外？ 施政報告獻策 民主黨僅提重啟政改 2023/09/14 施政報告獻策 民主黨僅提重啟政改 夜間辦城市運動賽 業界質疑場地何來 2023/09/13 夜間辦城市運動賽 業界質疑場地何來 李家超 葉劉淑儀 工聯會 孫玉菡 梁美芬 張國鈞 楊何蓓茵 吳秋北 卓永興 楊永杰