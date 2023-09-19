專資會周年晚宴 特首高官齊到賀

黃大仙民政專員歡送宴風波後，特首李家超提出減少高官齊出席主禮活動的新風。昨日，香港專業及資深行政人員協會舉行17周年晚宴，在新風之下，高官出席的陣容都算強勁。

首先是特首李家超親自出席，司局長也有3位，

...