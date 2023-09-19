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專資會周年晚宴 特首高官齊到賀

政治版 2023/09/19

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黃大仙民政專員歡送宴風波後，特首李家超提出減少高官齊出席主禮活動的新風。昨日，香港專業及資深行政人員協會舉行17周年晚宴，在新風之下，高官出席的陣容都算強勁。

首先是特首李家超親自出席，司局長也有3位，

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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