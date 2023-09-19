香港國際慈善論壇完滿結束 馬會行政總裁應家柏：「我們建立平台，與業界保持恆常連繫。」

▲ 香港賽馬會行政總裁應家柏在香港國際慈善論壇上發表閉幕致辭。

由香港賽馬會慈善信託基金舉辦、為期兩日的2023香港國際慈善論壇於9月12日圓滿結束，馬會行政總裁應家柏發表閉幕致辭時表示，馬會將透過新成立的公益慈善研究院作為平台，與業界保持恆常連繫，集思廣益，為推動全球的慈善事業盡一分力。

馬會籲全球攜手合作 共同建構平等世界



為期兩日的香港國際慈善論壇於上星期完滿閉幕，今次有近70位知名演講嘉賓和逾1,600名業界領袖和慈善組織、區域或國際基金會、家族辦公室、學術界、商界、社會、政府等代表出席，透過不同的議題，探討如何透過公益慈善力量構建更平等世界。

一直致力建設更美好社會的馬會於開幕典禮宣布成立結合「智、善、行」的公益慈善研究院，推動具影響力的公益慈善事業。馬會行政總裁應家柏於閉幕致辭表示：「我們相信公益慈善之力，故需要建立平台，與業界保持恆常連繫。這亦是馬會主席昨日宣布成立公益慈善研究院的宗旨。這個由馬會撥款50億港元作為初始基金的研究院，將匯聚最佳的想法和卓越思維，將之融會貫通，並委託機構調研和發表突破性的研究。公益慈善研究院將事必躬親、行動為主，提升公益慈善業界和非牟利組織的專業水平。我們期望研究院作為全球業界領導的角色，將不可或缺的亞洲聲音，帶到公益慈善界的全球討論平台。」

運動、藝術、醫衞等各界代表 分享真知灼見



第二天論壇分別請來多位運動界、演藝界、醫衞界等學者和代表擔任主講嘉賓。當日首個主題演講題為「未來大都市的重塑以應對氣候變化」，馬會邀請了節目「Outrage + Optimism」聯合主持人及前聯合國氣候變化總幹事Christiana Figueres與得獎作家Amitav Ghosh博士，深入探討如何在面對氣候風險的情況下，打造具韌性和可持續大都市等議題。二人亦肯定了公益慈善事業在推動改革上的關鍵角色。

主題演講「未來大都市的重塑以應對氣候變化」由香港特別行政區政府前環境局局長、前商務及經濟發展局局長邱騰華（右）主持，前聯合國氣候變化總幹事Christiana Figueres（中）和得獎作家Amitav Ghosh博士（左）一同探討在面對氣候風險情況下，如何打造具韌性和可持續的大都市。

藝術、文化和運動在推動平等社會議題上亦擔當着重要角色，在論壇最後的主題演講，第一部分邀得曼聯基金會行政總裁John Shiels聯同紅十字國際委員會殘疾人體育運動與社會融入顧問Jess Markt、香港賽馬會騎師田泰安等，一同探討運動在收窄社會不均上的嶄新角色。

▲ 最後的主題演講以「探索藝術、文化及運動於推動社會共享的嶄新角色」為題，第一部份由香港體育學院院長李翠莎博士（左一）主持、曼聯基金會行政總裁 John Shiels（右 二）、紅十字國際委員會殘疾人體育運動與社會融入顧問Jess Markt（右一）及香港賽馬會騎師田泰安（左二）參與討論。

主題演講第二部分則請來了奧斯卡金像獎得主關繼威和與會者分享他多年來在演藝圈的經歷和挑戰。他對於藝術和文化如何作為破除社會成見、打破刻板印象、促進共融的強大媒介發表精闢見解，更向文化藝術工作者給予建議，啟迪他們將公益慈善的理念融入創作。

除上述嘉賓外，倫敦政治經濟學院國際不平等研究所百年紀念及客座教授Sudhir Anand教授、泰國國家衞生基金會會長 Somsak Chunharas醫生、前泰國總理Abhisit Vejjajiva等專家代表在當日亦有出席，就公益慈善事業如何推動醫衞公平發表獨到見解。

▲ 「探索藝術、文化及運動於推動社會共享的嶄新角色」第二部份的演講嘉賓為奧斯卡金像獎得主關繼威（左）；影／視業監製，導演，演員及香港大學教育博士候選人（人類發展研究）陳慧珊（右）為主持人。

▲ 座談演講「藉醫衛公平減少差異」由香港特別行政區政府醫務衞生局副局長李夏茵醫生（右一）主持，演講嘉賓包括倫敦政治經濟學院國際不平等研究所百年紀念及客座教授Sudhir Anand教授（左一）、泰國國家衛生基金會會長Somsak Chunharas（左二）和前泰國總理Abhisit Vejjajiva（右二）。

▲ 專題討論「建立公平的居住環境」由Dalberg Advisors環球管理合夥人Gaurav Gupta（右一）主持，演講嘉賓香港特別行政區政府房屋局局長何永賢（右二）、新加坡管理大學泰佩瑾講座教授經濟學教授潘淑瑩教授（左一）、倫敦大學學院巴特利特規劃講座教授吳縛龍博士（左二）一同分享見解。

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（特約）