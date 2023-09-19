香港無煙領先企業大獎2023啟動 糅合ESG元素 推動無煙城市

為推動無煙城市，香港吸煙及健康委員會今年再次舉辦「香港無煙領先企業大獎」，希望鼓勵商界持續將無煙信息推廣至員工、客戶、社會大眾及不同持份者，同時表揚於無煙政策上表現傑出的企業及機構，以推動各行各業宣揚無煙文化，攜手建設無煙香港。大獎籌備委員會主席、香港吸煙與健康委員會副主席陳志球博士期望大獎能收拋磚引玉之效，令無煙政策成為企業的Best Practice（典範做法）。

▲ 香港無煙領先企業大獎2023籌備委員會主席陳志球博士指，無煙文化乃大勢所趨，鼓勵各行各業同心打造健康城市。

增設傑出ESG無煙企業參與大獎



「香港無煙領先企業大獎」自2011年起舉辦，今年已是第5屆，並設有無煙領先企業「金獎」、「銀獎」及「優異獎」，以鼓勵企業及市民建立無煙生活、提升社會大眾對煙害的認識。上屆大獎吸引超過530間企業及機構參加，受惠員工人數超過13萬人，行業遍布銀行、物業管理、零售、物流、運輸、建築及政府部門等。今年更增設「傑出ESG無煙企業參與大獎」，表揚在該範疇表現突出之企業或機構。

▲ 上一屆「香港無煙領先企業大獎」吸引超過530間企業及機構參加，行業遍布銀行、物業管理、零售、物流、運輸、建築及政府部門等。

陳志球博士形容：「近年企業發展講求ESG概念，包括環境（Environment）、社會（Social） 及公司治理（Governance）。除了公司自身發展外，企業亦注重如何對社會產生更廣泛的影響，因此委員會銳意將這個概念引入『香港無煙領先企業大獎』，新增的『傑出ESG無煙企業參與大獎』，鼓勵企業推動無煙政策時，加入ESG的元素，甚至更進一步，於公司的ESG政策中包括無煙推廣，關顧員工身心健康，提升他們的工作表現及專業形象，讓企業和員工共同得益。」

▲ 今年除金、銀及優異獎外，亦新增了「傑出ESG無煙企業參與大獎」。

工作環境建立無煙文化的裨益



根據政府統計處數字顯示，2023年香港的就業人口超過380萬人，佔香港人口超過55%。員工作為企業的重要資產，其工作表現、專業形象，甚至個人健康與企業的持續發展息息相關。企業藉由提供清新健康的環境予員工、建立無煙工作文化，有助改善員工健康、提升工作效率和士氣，同時建立公司正面形象。陳博士補充：「2017年共有800多宗火警來自於不小心處理或棄置的煙頭、火柴和蠟燭。實行無煙工作間有助減少這些因棄置煙頭而引起的火警，並減低空調及通風系統因煙灰等污染物所造成的耗損，大大降低公司花費在維修及保養設備的開支，促成三贏局面。」

過往不少獲獎企業亦積極舉辦不同的康樂活動，由公司層面推動無煙文化，全面保障員工、員工家人、客戶，以至公眾等的健康，當中包括戒煙健康講座、繪畫減壓班、靜心冥想班等，鼓勵員工建立其他興趣取替吸煙習慣，投入健康生活；亦有公司引入「無煙工作間」政策、設立戒煙獎勵計劃等，促使員工戒除煙癮，同時避免非吸煙員工受二、三手煙影響，增加員工對公司的歸屬感。

▲ 曾有獲獎公司推出內容貼地的「無煙WhatsApp貼圖」配以潮流用語，加強同儕間相互傳遞無煙信息。

陳博士相信，在企業之間推動無煙文化，能有助更多人了解吸煙的禍害。他指香港人普遍工時較長，如果「朝夕相對」的同事能互相支持打氣，能形成一種健康的壓力，相信能令吸煙人士更有效戒煙，有助締造無煙香港。他建議，只要企業在茶水間提供一些健康小食及飲品，或提供放鬆時間，這些小措施已有助推動無煙工作間，提高員工對公司的歸屬感。

在香港註冊及營運之企業、機構或政府部門，於2019年10月1日至2023年10月20日期間，只要推行最少一項無煙政策即可符合參賽資格，並可於大獎網頁 https://smokefreeleadingcompany.hk/ 報名參加，截止日期為10月31日。

教育與政策倡議推動無煙城市



無煙文化是大勢所趨，香港吸煙及健康委員會除了舉辦「香港無煙領先企業大獎」外，亦推行「戒煙大贏家」無煙社區計劃、「學校互動教育巡迴劇場」、「無煙老友記」等教育及宣傳項目，以軟性手法展示吸煙、二手煙、三手煙及另類吸煙產品的禍害，從而鼓勵市民與家人從小建立無煙健康的生活模式。

另外，就政府近期提出的《控煙策略諮詢文件》，委員會針對諮詢文件的四大控煙策略，提倡提高煙草稅率、擴大法定禁煙範圍、實施全煙害警示包裝、禁止在煙草產品加入任何味道或任何添加劑等措施，以響應推動無煙城市。

香港無煙領先企業大獎2023

報名詳情：https://smokefreeleadingcompany.hk/zh-hant/application/



（特約）