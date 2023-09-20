球王美斯代言 adidas Z.N.E回歸最基本

正所謂足球是圓的，試問又有誰可以料到萬人迷碧咸（David Beckham）和球王美斯（Lionel Messi）可以合作？當然合作並不是指兩人有機會在球場上一起出征，而是美斯拒絕了沙特阿拉伯球會希拉

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