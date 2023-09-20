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王力宏翻身未見曙光

副刊版 2023/09/20

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面向公眾，說話要知，講咗衰過唔講，就是唔知。王力宏在台北小巨蛋開演唱會，這是他經歷被前妻爆出其混亂男女關係後首次在亞洲地區復出演唱。形象插水的他，今時今日還有人願意看其演唱會，實屬不易，應少講廢話、專注表演，令人感到他踏實地重新出發。

但他首天演出時無情白事在台上說：「至於『最近發生的事』，你們甚至知道得比我還要多，我做過甚麼，連我自己也是看新聞才知道的……真相不重要，流量才重要。」講到自己無辜被屈似的，惹人反感。公眾無法知真相，但至少有一點可以比較肯定，就是在他稱為「最近發生的事」上，他也不是完全清白。台灣女藝人藍心湄最敢講，叫他「不要再胡說八道了，因為你也不知道自己在講甚麼」，並提醒對方「多唱歌，少說話」，其實也是好言相勸。

這麼重要的第一次重返亞洲舞台，若只專心唱歌和彈奏樂器，傳媒或會把焦點放在報道他的音樂才華上，但因為他唔知說了句「真相不重要，流量才重要」，頓成媒體sound bite，結果公眾對他復出的印象，並非在其音樂造詣，反而是放在他唔經大腦又或唔忿氣講了的那些唔知說話上。

看羅志祥熬過兩年「多人派對」的新聞後，近期釋出「重新再出發」都還是戰戰兢兢、謙謙遜遜的，縱然是這樣，他現在的負面名聲還沒有恢復過來。早前，羅志祥替桃園觀光旅遊局拍攝宣傳影片，期望藉男扮女裝吸引更多東南亞觀光客前往旅遊，但此舉令台灣網民大舉質問觀旅局：「沒其他人選嗎？」搞到該局局長急急解畫說會「虛心接受」意見。這兩年一直小心翼翼努力翻身的羅志祥，尚未公眾受落，王力宏這鋪語無倫次亂噏廿四，看來今次翻身未見曙光。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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