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印度得寵很風光？ 西方猛蹬其「痛腳」

評論 2023/09/20

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印度崛起，我們中國人不太熟悉其歷史文化，有很多東西都值得了解學習，反之亦然。登山愈近頂峰地形愈險愈難行，中國近年已從美國「領教」不少。印度正從後攀來，看來亦有需要從中國經驗學習學習。

尼賈爾案件 加國揚言查到底

國際格局大時代，印度左右逢源，近期好不威風。印度主辦G20峰會，促成難得一見聯合宣言，又邀請非盟入會，一嘗扮演南方（發展中）國家領袖滋味；「新香料之路」獲美歐加持力捧；總理莫迪（Narendra Modi）年中訪美，更獲白宮最高規格待遇。印度爽得有點輕飄飄，直呼「別叫我India，我是Bharat！」

但就在印度享受這個高光時刻（highlight，巔峰、精采時刻）之際，一根看上去不起眼的針，猛力扎入印度最敏感的神經。拿針者不是別人，正是西方。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前高調在國會宣布，有「可信證據」顯示印度政府涉及加拿大境內一宗謀殺案，這是「對加主權不可接受的侵犯，違反民主自由社會基本準則」，揚言要一查到底。加方又驅逐1名印度外交官。新德里則反駁渥太華指控「荒唐、有政治目的」。

加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在卑詩省遭槍殺，兇手至今未明。尼賈爾是「卡利斯坦」（Khalistan）獨立運動支派領導人，受印度政府視為恐怖分子追緝，加拿大從來拒絕交人。

錫克人激進派 獨立運動活躍

錫克教（Sikhism）是錫克人（Sikh）信奉的南亞宗教，錫克人則是環繞錫克教形成的宗教族群。他們雖在國籍上是印度人，但又不是信印度教、講印地語的「印度人」，對外亦習慣自稱錫克人而非印度人。

錫克人集中於印度西北部、接壤巴基斯坦的旁遮普邦（Punjab），主要講旁遮普語。他們很易認，包頭巾（額頭上包成「人」字形）、留長鬚、佩戴儀式性的匕首。

莫迪的前任辛格（Manmohan Singh）就是印度首位錫克人總理，總是包着頭示人。反觀說印地語印度人是不包頭的，莫迪只會在有統戰需要的場合戴頭巾，形式亦會隨着對象改變。

錫克人另一特點是「戰鬥民族」，在殖民時代就是印度軍隊棟樑，印軍多支精銳都是錫克人組成。他們在軍中亦享有軍服不用戴帽的特權，印軍甚至設計了戴在錫克頭巾上的頭盔。

錫克人也因為祖輩戰功（殖民者視為忠誠），今天有不少人口散落在英語國家，印度（2,000多萬）境外以加拿大（近80萬）、英國（50多萬）、美國（約50萬）、澳洲（20餘萬）最多。

錫克人有獨立文化與身份認同，且在軍中分量不成比例地重，對印度政府向來是燙手山芋，雙方矛盾由來已久。印度獨立後長期奉行親蘇友俄外交政策，卡利斯坦問題亦因而受到西方「關心」。

錫克人激進派系1980年代初宣稱卡利斯坦獨立（在華盛頓註冊組織），其後就禁煙議題（錫克教不准吸煙），與印地語印度人爆發愈演愈烈的宗教種族衝突，浪接浪流血。

衝突終在1984年6月達到高峰。「印度鐵娘子」、時任總理英迪拉甘地（Indira Gandhi）下令印軍執行「藍星行動」，清剿割據旁遮普邦重鎮阿姆利則（Amritsar）錫克教聖地金廟的武裝分子，整個行動一般相信有數千人死亡，包括大量平民。印軍血洗金廟雖然大獲全勝，但英迪拉甘地同年10月遭2名錫克人衛兵刺殺，卡利斯坦獨立運動則繼續在英語國家活躍至今。

印須見招拆招 與華勿鬧太僵

加拿大杜魯多政府近年在五眼中衝得最前，即使在澳洲、英國甚至美國都尋求緩和與中國關係時，仍「價值觀」高於一切，高調指控中國干預選舉、班門弄斧派軍艦穿越台海；美國現正積極拉攏印度，雖然錫克人在加勢力不小，杜魯多更曾自吹內閣「錫克人比莫迪內閣還多」，但難道加拿大真的是獨自行動？問問華為輪值董事長孟晚舟！

尼賈爾案件大概不會阻礙美國與印度在燈光下愈走愈近，畢竟美國要防止印加關係失控，施壓加拿大很容易，對印度亦有很多籌碼。但印度背後黑影之中，美國樂得有隻戴着白手套的手「溫馨提示」印度要「學乖」，否則聽到跳火坑命令還不跳，就會被推落火坑。印度要好好拆招，還是別和中國鬧得太僵了。

加拿大錫克教領袖尼賈爾6月在加拿大境內遭槍殺，兇手至今未明，加國揚言要一查到底。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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