防大企壟斷AI市場 英公布7監管原則 行政人員版 2023/09/20 分享： 分享： 自人工智能（AI）大熱後，各大科企紛紛研發屬於自己的模型或系統，亦有小公司亦嘗試加入AI行列。為防大企業壟斷AI市場，英國競爭與市場管理局（CMA）公布7項原則監管企業，防止消費者及企業的利益造成損害 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元 2023/09/19 CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元 YouTube Music 篩選器增5分類 2023/09/19 YouTube Music 篩選器增5分類 Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 2023/09/18 Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 PS5新殼分紅藍銀3色 10月預售最快11月出貨 2023/09/18 PS5新殼分紅藍銀3色 10月預售最快11月出貨 蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準 2023/09/15 蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準 英國 人工智能 壟斷