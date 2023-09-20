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防大企壟斷AI市場 英公布7監管原則

行政人員版 2023/09/20

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自人工智能（AI）大熱後，各大科企紛紛研發屬於自己的模型或系統，亦有小公司亦嘗試加入AI行列。為防大企業壟斷AI市場，英國競爭與市場管理局（CMA）公布7項原則監管企業，防止消費者及企業的利益造成損害

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欄名 : 科技新知

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