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《美獅鋒味搖滾美食節》重臨 謝霆鋒夥拍名廚再度獻技

副刊版 2023/09/21

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澳門美高梅2019年與「鋒味」品牌首度合作大型戶外音樂美食盛會《美獅鋒味搖滾美食節》，今年12月9至10日再度回歸。由謝霆鋒、鋒廚團隊以及多位名廚將盡顯廚藝，讓觀眾即場觀賞及享用星級大廚的作品，再配合

...

欄名 : 新鮮熱辣

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