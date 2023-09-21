《美獅鋒味搖滾美食節》重臨 謝霆鋒夥拍名廚再度獻技 副刊版 2023/09/21 分享： 分享： 澳門美高梅2019年與「鋒味」品牌首度合作大型戶外音樂美食盛會《美獅鋒味搖滾美食節》，今年12月9至10日再度回歸。由謝霆鋒、鋒廚團隊以及多位名廚將盡顯廚藝，讓觀眾即場觀賞及享用星級大廚的作品，再配合 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 球王美斯代言 adidas Z.N.E回歸最基本 2023/09/20 球王美斯代言 adidas Z.N.E回歸最基本 香港仔魚市場精華遊 免費導賞享受漁港風情 2023/09/18 香港仔魚市場精華遊 免費導賞享受漁港風情 月之色工作坊放題 創意品牌致意中秋 2023/09/15 月之色工作坊放題 創意品牌致意中秋 《全民造星V》Lyman孖Jason 賀迪士尼100周年與藝術裝置齊打卡 2023/08/28 《全民造星V》Lyman孖Jason 賀迪士尼100周年與藝術裝置齊打卡 台灣過江龍8鍋臭臭鍋葵涌開分店 身份證有8字全單享8折 2023/08/19 台灣過江龍8鍋臭臭鍋葵涌開分店 身份證有8字全單享8折 品牌 美食 歌手 餐飲 澳門 謝霆鋒 美食節