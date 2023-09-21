  • 28°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 02:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

回家吧

副刊版 2023/09/21

分享：

分享：

資不抵債，便是破產。

想不到百多萬居民的伯明翰巿（Birmingham）竟要宣布破產，雖不是真正破產，但也意義相同，市議會在九月一日公布Section 114通知書，意思是承認資不抵債，在短期內市議會不能增加任何支出，只能維持主要功能，例如教育、兒童福利和倒垃圾等。英國第二大城市竟有如此下場，實在不可思議。

醫生即時想到，不少香港人新近移居英國，倫敦和伯明翰是必然首選，離開擁有千億元盈餘的香港，跑到以為是更綠草原的伯明翰，才發現這草原資不抵債，這實在不是味道。近期，英國利物浦大學（The University of Liverpool）對香港移民作研究（見註），包括一千三百一十名以BNO身份移民的港人，發現當中教育水平很高，百分之八十有大學教育程度，甚至三成有碩士或以上，他們移民前在港不少是專業或管理層人士，但移居後只有三百九十七人（即百分之三十）有全職工作，百分之十二從事兼職，而百分之十八是失業者。

更有趣的是，受訪者中只有三成是因政治原因離港的異見人士，另外約有三成則全無政治背景，即是為移民而移民，盼望能為自己和家人找到更好的生活環境和前途，可惜面臨破產的城市絕難稱得上擁有更佳前景。

回家吧！香港仍要面對不少困難、不少挑戰，但畢竟是我們的家，在家一起面對困難也是福。

註：Yue et al, A Study Report on Hong Kong Migrants Recently Arrived in the UK, Department of Geography and Planning, The University of Liverpool, 2023.

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

人類當甚麼
2023/09/15
人類當甚麼
在家工作
2023/09/14
在家工作
不容再等
2023/09/08
不容再等
滅種
2023/09/07
滅種
進化奇迹
2023/09/01
進化奇迹
移民 英國 伯明翰 倫敦 失業 兼職 全職 莫樹錦

上一篇文章

大阪梅田TAMLO美食街 全新開幕 關西最大無印良品 滿足購物狂

下一篇文章

哈哈哈．輪到喇……

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？