資不抵債,便是破產。

想不到百多萬居民的伯明翰巿(Birmingham)竟要宣布破產,雖不是真正破產,但也意義相同,市議會在九月一日公布Section 114通知書,意思是承認資不抵債,在短期內市議會不能增加任何支出,只能維持主要功能,例如教育、兒童福利和倒垃圾等。英國第二大城市竟有如此下場,實在不可思議。

醫生即時想到,不少香港人新近移居英國,倫敦和伯明翰是必然首選,離開擁有千億元盈餘的香港,跑到以為是更綠草原的伯明翰,才發現這草原資不抵債,這實在不是味道。近期,英國利物浦大學(The University of Liverpool)對香港移民作研究(見註),包括一千三百一十名以BNO身份移民的港人,發現當中教育水平很高,百分之八十有大學教育程度,甚至三成有碩士或以上,他們移民前在港不少是專業或管理層人士,但移居後只有三百九十七人(即百分之三十)有全職工作,百分之十二從事兼職,而百分之十八是失業者。

更有趣的是,受訪者中只有三成是因政治原因離港的異見人士,另外約有三成則全無政治背景,即是為移民而移民,盼望能為自己和家人找到更好的生活環境和前途,可惜面臨破產的城市絕難稱得上擁有更佳前景。

回家吧!香港仍要面對不少困難、不少挑戰,但畢竟是我們的家,在家一起面對困難也是福。

註:Yue et al, A Study Report on Hong Kong Migrants Recently Arrived in the UK, Department of Geography and Planning, The University of Liverpool, 2023.