資不抵債，便是破產。

想不到百多萬居民的伯明翰巿（Birmingham）竟要宣布破產，雖不是真正破產，但也意義相同，市議會在九月一日公布Section 114通知書，意思是承認資不抵債，在短期內市議會不能增加任何支出，只能維持主要功能，例如教育、兒童福利和倒垃圾等。英國第二大城市竟有如此下場，實在不可思議。

醫生即時想到，不少香港人新近移居英國，倫敦和伯明翰是必然首選，離開擁有千億元盈餘的香港，跑到以為是更綠草原的伯明翰，才發現這草原資不抵債，這實在不是味道。近期，英國利物浦大學（The University of Liverpool）對香港移民作研究（見註），包括一千三百一十名以BNO身份移民的港人，發現當中教育水平很高，百分之八十有大學教育程度，甚至三成有碩士或以上，他們移民前在港不少是專業或管理層人士，但移居後只有三百九十七人（即百分之三十）有全職工作，百分之十二從事兼職，而百分之十八是失業者。

更有趣的是，受訪者中只有三成是因政治原因離港的異見人士，另外約有三成則全無政治背景，即是為移民而移民，盼望能為自己和家人找到更好的生活環境和前途，可惜面臨破產的城市絕難稱得上擁有更佳前景。

回家吧！香港仍要面對不少困難、不少挑戰，但畢竟是我們的家，在家一起面對困難也是福。

註：Yue et al, A Study Report on Hong Kong Migrants Recently Arrived in the UK, Department of Geography and Planning, The University of Liverpool, 2023.