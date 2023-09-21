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既要．又要．還要

副刊版 2023/09/21

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叫人夜瞓者，也得為對方考慮一下：翌日不用上班乎？晚晚要繽紛，但翌日又要照舊晨咁早起身、迫巴士／港鐵準時返工，這個既要（人夜瞓）、又要（人唔夠瞓），還要（人準時返到公司）的生活，成件事打工仔一諗起，就繽紛不起來了。當然，偶爾我也會比平常較夜睡的，例如：出席晚宴、聽演唱會等，一切都關乎值不值得的問題。即是說，如果夜間項目吸引，令人覺得值得，人家自然樂意奉陪。但如果不值得、毫無吸引力，任憑你如何「死谷」，其實都係嘥氣。

那甚麼是值得呢？主辦班子先要想想：若日頭都未能繽紛得起，要改變人們的生活和作息時間，夜晚出來陪你玩，成功機率有幾大？即是說，日頭都未做得到熱鬧番，那夜晚突然旺到㷫合合的機率是多少？唔係唔得，但要真正非常非常吸引到目標群眾才行。這陣子，香港的夜繽紛活動，包括（據官員口中）「以前未舉辦過」的海濱表演、小賣攤位、特色導賞，我對這些活動未感有新意和興趣，但我卻對幕後班底的思考方式則十分好奇，例如：

一、為何覺得只要是「以前未舉辦過」，就是吸引力？周圍大把事「未做過」，像叫N年前吳剛師傅在海濱表演「心口碎大石／淋滾油／食燒炭」，難道就一定代表「正」？搞活動也要看是甚麼內容，若是濕碎花臣，即使未舉辦過，勞民傷財，可免則免。

二、為何各行各業在日間都未搞得掂，會假設夜間會搞得起來？當商場、食肆、娛樂，在日間的人流和消費都未恢復過來時，為何會假設市民平時日間消費意慾薄弱，但會在那商場延伸的夜市開舖時間、在夜晚那短短的一、兩小時會忽然旺場？

三、為何不去幫日市，反而聚焦資源去搞壇夜市？日市經濟活動的恢復，才是現時社會的關鍵點，究竟打算做甚麼去恢復各行各業的日市？

還請官員們解答一下以上問題。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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