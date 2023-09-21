從近期熱點看中國外交大格局

最近一段時間，中國外交活動好戲連台，令人目不暇接、耳目一新--

9月5至8日，中共中央政治局常委、國務院總理李強出席在印尼舉行的東亞合作領導人系列會議，並對印尼進行正式訪問；

9月8至10日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中率領中國黨政代表團，應邀出席北韓國慶75周年活動並訪問當地；

9月9至10日，李強出席在印度舉行的二十國集團（G20）領導人第十八次峰會；

9月12日，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出席在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉行的第八屆東方經濟論壇。

9月14至16日，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希出席在哈瓦那舉行的「77國集團和中國」峰會，並對古巴進行正式訪問；

9月16至17日，中共中央政治局委員、中央外辦主任、中國外交部長王毅與美國國家安全事務助理沙利文在馬耳他進行了多輪會晤；

9月18日，國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會，其間分別會見聯合國秘書長古特雷斯、美國國務卿布林肯；

9月18至21日，王毅赴俄出席中俄第十八輪戰略安全磋商。

就在中國領導人頻繁出訪的同時，外國政要也排隊訪華。本月除了委內瑞拉總統馬杜羅、贊比亞總統希奇萊馬、柬埔寨首相洪瑪奈等訪華外，美國商務部部長雷蒙多、意大利副總理兼外長塔亞尼、加拿大環境與氣候變化部長吉爾博特、英國外交發展大臣祈維利先後來華訪問。而即將於本周六（23日）開幕的杭州亞運會，以及將於10月在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，更令中國主場外交引人注目。

大國外交，不同凡響。每一場外交活動，不僅是中國與相關國家的互動交流，也牽動着許多國家的利益。透過近期中國外交熱點，可以觀察中國的外交大格局，以及對世界政治經濟走向的深遠影響。

「習近平外交思想」 8大重點

看中國外交大格局，首先要讀懂「習近平外交思想」，其指明了「8個重點」。

「8個重點」當中有3點很宏觀，可以理解為中國外交的長期性、全局性、戰略性的重點要求。當中的5點有具體指向，包括「要堅持共商共建共享，推動『一帶一路』建設走實走深、行穩致遠，推動對外開放邁上新台階」、「要運籌好大國關係，推動構建總體穩定、均衡發展的大國關係框架」、「要做好周邊外交工作，推動周邊環境更加友好、更加有利」、「要深化同發展中國家團結合作，推動形成攜手共進、共同發展新局面」、「要堅持正確義利觀，做好同發展中國家團結合作的大文章」。

對照以上5點，李強出席G20峰會、王毅和沙利文會談，正是着力「運籌好大國關係」；李強出席東亞合作領導人峰會、張國清出席第八屆東方經濟論壇、劉國中率團訪問北韓，正是着力「周邊外交」；李希出席「77國集團和中國」峰會，正是着力「深化同發展中國家團結合作」；「一帶一路」國際合作高峰論壇正是着力「推動『一帶一路』建設走實走深、行穩致遠」。

「習近平外交思想」是中國新時代外交工作的根本遵循。以總書記習近平為核心的中共中央運籌帷幄，中國外交既注重整體布局，又突出重點；既「多點開花」，又精準發力，大國外交的空間愈來愈廣闊。

「3個關鍵詞」 標註發力方向

看中國外交大格局，須看準3個關鍵詞：「大國關係」、「周邊外交」、「發展中國家」。這標註了中國外交的3大發力方向。

先看「大國關係」，習近平曾多次講到「大國要有大國的樣子」，李強在G20峰會上發表演講時，呼籲G20國家做「3個夥伴」：推動全球經濟復甦的夥伴、推動全球開放合作的夥伴、推動全球可持續發展的夥伴。這彰顯了「中國擔當」，也是希望大國要扛起和平與發展的時代責任。韓正在會見布林肯時表示，「健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界。中國的發展對美國是機遇而不是挑戰、是增益而不是風險，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。」再次闡述了中國處理中美兩個大國關係的原則立場。

再看「周邊外交」，李強在印尼出席了第26次中國--東盟領導人會議等重要會議，會見了多位東盟國家領導人，聚焦「融合與合作」主題，提出中方的3點建議：更好發揮促進發展作用，激發區域增長活力；更好發揮戰略對話作用，增進各方相知互信；更好發揮東盟主導作用，共促包容互利合作。把中國與東盟的關係更拉近了一步。在俄羅斯，張國清與俄方談了「區域發展戰略協調對接」；在北韓，劉國中與朝方談了農業和醫療衞生領域的交流合作。這些都集中體現了「親、誠、惠、容」和與鄰為善、以鄰為伴的周邊外交方針。

又看「發展中國家」，此次「77國集團和中國」峰會通過了《哈瓦那宣言》，強調迫切需要對國際金融格局進行全面改革，採取更具包容性和協調性的全球金融治理方式，反對針對發展中國家實施單邊制裁，反對技術壟斷等阻礙發展中國家技術發展的不公平做法，呼籲國際社會為科技發展營造開放、公平、包容、非歧視的環境。這是在世界變亂交織的背景下，發展中國家的共同心聲。

主場外交折射中國吸引力

看中國外交大格局，必須關注中國吸引力。

盡管美西方很不情願看到中國崛起，以「小院高牆」、「集團對抗」、「意識形態劃綫」等方式阻止中國快速發展。但本月以來，美、加、英、意政要接連訪華再次說明，中國的吸引力不可抗拒。

雷蒙多是繼布林肯、耶倫、克里之後，今年6月以來第4位訪華的美國高官。美國高官訪華的成效有限，但從他們火急火燎的心情和訪華的目的來看，如果美國不與中國合作，將很難應對許多棘手問題。加拿大和英國是美國的鐵桿「馬仔」，在中加、中英關係長期不睦的背景下，他們近來訪華耐人尋味。此前的8月31日，英國駐華大使吳若蘭更對中國媒體直言，「我是英國駐華大使，不是美國駐華大使。」讓人產生很多聯想。塔亞尼訪華則表明，意中兩國關係無懼外部因素的干擾。

近期中國主場外交還有兩大熱點，一個是杭州亞運會，藉體育盛會開展外交活動是各國的慣常做法，亞洲多國領導人出席杭州亞運會活動，是繼成都世界大學生運動會後，中國再次掀起「體育外交」熱潮。另一個是即將在10月舉行的「一帶一路」國際高峰論壇，可以預見，各國政要雲集北京，「中國方案」備受關注。

中美關係仍是「重頭戲」

中國的超大市場規模和完備的產業體系，不容忽視；中國倡導的構建人類命運共同體理念，不容忽視；中國倡導建設的「一帶一路」這個公共產品和國際合作平台，不容忽視。你來，或者不來，中國的吸引力都在那裏！這是中國外交大格局的「硬支撑」，也是中國主場外交的底氣和信心所在。

看中國外交大格局，中美關係是最大看點，也是「重頭戲」。

王毅和沙利文在馬耳他舉行了長達12個小時的會晤，單從時間看，超過了今年5月兩人在維也納8小時的會晤。從美方發布的新聞稿來看，重點不是「競爭」，而是「管控分歧」。其中，雙方花時間最長的是台灣問題。王毅再次重申，台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅綫，是中國國家利益核心中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。

據悉，雙方同意中美將在近期相繼舉行亞太事務、海洋事務及外交政策磋商。它向外釋放出的訊號是中美之間盡管有各種分歧，但雙方的溝通渠道和危機管控手段夠多也夠用，不會「擦槍走火」。這對全球市場、對中美經濟都是利好消息。

以2018年特朗普政府挑起對華貿易戰為開端，中美關係進入了摩擦期、震盪期，這個期限會持續10年、15年，還是20年？不得而知，但只要雙方不會「擦槍走火」，對中美兩國及世界都是福音，這也正是中美關係的重要性。

香港作為一個開放型的經濟體，與世界發達經濟體之間聯繫緊密，與新興經濟體之間的往來日益頻繁。聚焦近期中國外交熱點，看清中國外交大格局，洞察地緣政治新變化，並梳理其與香港的「共振點」，這對於香港發展至關重要。如何從變局中謀機遇，值得香港管治團隊和社會各界深入思考。

▲ 近期中國外交活動頻頻，圖為國家副主席韓正（左）在紐約出席聯合國大會，會見聯合國秘書長古特雷斯（右）。（新華社資料圖片）