亞馬遜無收銀技術 RFID追蹤購物自動扣數 行政人員版 2023/09/21 分享： 分享： 亞馬遜（Amazon）早年已開設首家Just Walk Out無人商店；該企日前推出新型無收銀技術，採用RFID追蹤購物紀錄，毋須倚靠鏡頭設備。 目前，亞馬遜已在西雅圖的Climate Pledge ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp Business流程 驗證商家身份保障用戶 今日 WhatsApp Business流程 驗證商家身份保障用戶 防大企壟斷AI市場 英公布7監管原則 2023/09/20 防大企壟斷AI市場 英公布7監管原則 CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元 2023/09/19 CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元 YouTube Music 篩選器增5分類 2023/09/19 YouTube Music 篩選器增5分類 Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 2023/09/18 Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 科技行業 創新科技及應用 金融 信用卡 鏡頭 Amazon 西雅圖