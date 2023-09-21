WhatsApp Business流程 驗證商家身份保障用戶 行政人員版 2023/09/21 分享： 分享： Meta在昨日Conversations活動上宣布，將為WhatsApp Business推出流程（Flow）功能，可通過驗證商家身份來保障用戶。 通過流程功能，WhatsApp Business的商家 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 亞馬遜無收銀技術 RFID追蹤購物自動扣數 今日 亞馬遜無收銀技術 RFID追蹤購物自動扣數 防大企壟斷AI市場 英公布7監管原則 2023/09/20 防大企壟斷AI市場 英公布7監管原則 CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元 2023/09/19 CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元 YouTube Music 篩選器增5分類 2023/09/19 YouTube Music 篩選器增5分類 Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 2023/09/18 Google語言模型Gemini 已開放部分公司試用 科技行業 創新科技及應用 服務 WhatsApp 導航 Meta