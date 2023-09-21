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WhatsApp Business流程 驗證商家身份保障用戶

行政人員版 2023/09/21

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Meta在昨日Conversations活動上宣布，將為WhatsApp Business推出流程（Flow）功能，可通過驗證商家身份來保障用戶。

通過流程功能，WhatsApp Business的商家

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欄名 : 科技新知

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