Hermes秋冬手袋圖鑑 副刊版 2023/09/22 分享： 分享： 作為高級時裝界的超級品牌，Hermes的地位實在不容置疑，縱使勁敵不斷將自身的手袋售價一加再加，但大眾對「愛馬仕」的熱愛程度來說，從來有增無減，它那種物以罕為貴，有錢都未必購買得到的行銷政策，叫人氣結 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 百年一遇 MONTBLANC圖書館新體驗 2023/09/15 百年一遇 MONTBLANC圖書館新體驗 時裝周大戰 李冰冰 VS 舒淇 2023/09/15 時裝周大戰 李冰冰 VS 舒淇 陳蕾．陳漢娜．雙雙加持 最強品牌開季袋表作 2023/09/15 陳蕾．陳漢娜．雙雙加持 最強品牌開季袋表作 梁朝偉獲終身成就金獅獎 Giorgio Armani．Bvlgari衣裝全記錄 2023/09/08 梁朝偉獲終身成就金獅獎 Giorgio Armani．Bvlgari衣裝全記錄 天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON 2023/09/01 天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON 手袋 時裝服飾 消費資訊 消費種類 法國