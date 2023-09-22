Hermes秋冬手袋圖鑑

作為高級時裝界的超級品牌，Hermes的地位實在不容置疑，縱使勁敵不斷將自身的手袋售價一加再加，但大眾對「愛馬仕」的熱愛程度來說，從來有增無減，它那種物以罕為貴，有錢都未必購買得到的行銷政策，叫人氣結

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