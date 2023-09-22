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豪宿品牌Belmond 墨西哥傳奇Maroma酒店華麗新篇章

副刊版 2023/09/22

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對於追求卓越遊歷體驗的行旅達人，Belmond可是精緻品牌的典範，其經營的頂級奢華酒店、火車及河船，位於墨西哥瑪雅里維耶拉地區（Riviera Maya）的Maroma, A Belmond

...

欄名 : Travel

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