門當戶對 Bang & Olufsen X 法拉利 副刊版 2023/09/22 分享： 分享： 源於丹麥斯特魯爾、音響產品設計界一哥的Bang & Olufsen與來自意大利馬拉內羅、賽車界超級品牌法拉利（Ferrari），早前宣布推出全新聯乘系列，第一批到店的新品包括：Beosound 2家用 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 KEF X LOTUS跨界聯乘 推出英國賽車綠版LS60 Wireless 2023/08/04 KEF X LOTUS跨界聯乘 推出英國賽車綠版LS60 Wireless CASETiFY 手機上的新世紀福音戰士 2023/07/14 CASETiFY 手機上的新世紀福音戰士 Magritte╳LALIQUE 超現實主義水晶 2023/07/14 Magritte╳LALIQUE 超現實主義水晶 歐化傢俬 飽覽 最佳意．德傢俬 2023/06/23 歐化傢俬 飽覽 最佳意．德傢俬 張敬軒都Buy Montblanc圖書館概念限定店 2023/06/09 張敬軒都Buy Montblanc圖書館概念限定店