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門當戶對 Bang & Olufsen X 法拉利

副刊版 2023/09/22

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源於丹麥斯特魯爾、音響產品設計界一哥的Bang & Olufsen與來自意大利馬拉內羅、賽車界超級品牌法拉利（Ferrari），早前宣布推出全新聯乘系列，第一批到店的新品包括：Beosound 2家用

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