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空間誰屬

副刊版 2023/09/22

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馬不停蹄，這星期轉戰新加坡參加世界肺癌大會，忙得要命，但當然不忘早上跑步。城市中心一如以往整潔乾淨，不禁跟早前曾到的多倫多市中心作比較，這裏除了乾淨外，竟然見不到街頭露宿者，醫生住了五天，一個也見不到。

同是繁華都市，新加坡到底有何獨特秘方？

原來很簡單——Affordable and Accessible Public Housing（負擔得起亦可得到的房屋政策），新加坡政府銳意讓市民能安居才能樂業。八成新加坡人口住在Housing & Development Board（HDB）所建組屋，其中九成居民具擁有權，這些HDB單位可轉售但不可炒買，價格只有溫和升幅。當然，還有不少勞動階層未能負擔首期，政府為履行「可負擔」這諾言，首次置業者可得到一次過獲高達八萬新加坡元的置業資助（Housing Grant），約四十六萬港元，目的是讓置業者只需以家庭收入百分之二十五作房屋供款。更令人讚歎的，是在新加坡彈丸之地，政府多年努力開闢土地為求供應HDB房屋，疫情過後在二○二二和二○二三年分別每年有兩萬三千個單位供應市場。

香港不少現存困難均直接或間接跟房屋問題相關，當年輕人見不到未來置業的可能性，便會對前途失去信心；創業者面對高昂租金而可能因此卻步；長者若未能輪候到政府養老院又沒有能力負擔高價私人養老院，便只可在劏房度過晚年等。

時光不能逆轉，但需要向前看，讓貧苦大眾也能分享間接屬於他們的空間。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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