我這類早瞓人，話之你夜晚有幾繽紛，到時到侯一定要在床上準備好跟「周生」約會，這也是我經常苦心婆心地勸人做的事，因夜瞓壞處多，例如：

一、會矮：因影響生長激素的正常分泌；二、會蠢：因夜瞓會令認知力、個人專注力和記憶力衰退；三、會醜：身體應作息時而不作息，肝陽亢盛就是透支身體，睡覺才能讓肝膽工作排清污糟的血，夜瞓的人，有毒的血沒有機會排清，新鮮的血亦造不成，即新陳代謝工作不能做得好。因此，夜睡的人，皮膚不可能靚，起碼是但中一樣：毛孔粗大粗糙、生粉刺／痘痘／暗粒（夜瞓令腎上腺素分泌，進而刺激油脂分泌）、黑眼圈、面目浮腫兼鬆弛、皮膚暗啞灰濛濛、皮膚易脫皮、脫屑，成副「毒素臉」。

這又要讚一下新加坡政府了，當地官員連市民的睡眠質素也關注到，真正把公共健康議題納入政策裏，而且有長遠和仔細考量，舉例：早在幾年前，新加坡教育部已把睡眠健康和早睡飽睡的知識和習慣，納入正統課程，令市民從小就懂如何管理和照顧自己的睡眠習慣。為了公共健康，當局又於二○二○年破格夥Apple公司，推出LumiHealth的Apple watch應用程式，乃針對國民健康的新措施之一。

該應用程式每天會溫馨提示市民，如何動多點、吃健康點和生活得正念點，目的乃透過科技鼓勵市民想睡得好，就要過健康的生活。LumiHealth能依照用戶性別、年齡和體重，設計個人化的運動程式、訓練指導、飲食指南和激勵措施，每日都能記錄用戶的運動量和睡眠狀況，甚至可定期提醒用戶需要做身體檢查或打預防針。若在兩年內，市民成功完成每日的健康計劃，不僅能大大改善睡眠質素，還會得到相等於三百八十坡元（約二千一百八十港元）的消費券，作為持續參與的獎勵。

看見獅城政府想得到又做得到，有心做亦夠膽做，市民條氣自然順，人氣順，自然健康快樂好眠。