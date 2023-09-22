善用人工智能科技 保障歌手版權人權益 行政人員版 2023/09/22 分享： 分享： 近日JPEX事件鬧得滿城風雨，更有多段疑似KOL名人明星的錄音流出。AI技術發展迅速，疑犯可能藉此否定錄音的真偽；日後由AI深偽技術Deepfake所帶出的社會問題將會更為複雜，我們如何防範於未然？或 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 2023/09/15 「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 2023/09/08 Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 2023/09/01 信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 2023/08/25 元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 識做事更識做人 企業「PM」難被取代 2023/08/18 識做事更識做人 企業「PM」難被取代 香港 行業 人工智能 歌手 音樂 表演 雲端 科研 區塊鏈 KOL