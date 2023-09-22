善用人工智能科技 保障歌手版權人權益

近日JPEX事件鬧得滿城風雨，更有多段疑似KOL名人明星的錄音流出。AI技術發展迅速，疑犯可能藉此否定錄音的真偽；日後由AI深偽技術Deepfake所帶出的社會問題將會更為複雜，我們如何防範於未然？或

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