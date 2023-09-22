企業電腦兩大作業系統 思科：Mac更具成本優勢 行政人員版 2023/09/22 分享： 分享： 企業電腦主要是採用Windows PC或Mac作為作業系統，網絡設備供應商思科（Cisco）近日發表研究報告，比較兩大系統在企業環境使用情況，結果發現Mac更具成本競爭優勢。 思科向全球99個國家及地區 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意 今日 三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意 WhatsApp Business流程 驗證商家身份保障用戶 2023/09/21 WhatsApp Business流程 驗證商家身份保障用戶 亞馬遜無收銀技術 RFID追蹤購物自動扣數 2023/09/21 亞馬遜無收銀技術 RFID追蹤購物自動扣數 防大企壟斷AI市場 英公布7監管原則 2023/09/20 防大企壟斷AI市場 英公布7監管原則 CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元 2023/09/19 CoinEx系統遭入侵 料損失5.5億元 科技行業 Microsoft Windows 作業系統 macOS 商業