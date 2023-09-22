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企業電腦兩大作業系統 思科：Mac更具成本優勢

行政人員版 2023/09/22

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企業電腦主要是採用Windows PC或Mac作為作業系統，網絡設備供應商思科（Cisco）近日發表研究報告，比較兩大系統在企業環境使用情況，結果發現Mac更具成本競爭優勢。

思科向全球99個國家及地區

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欄名 : 科技新知

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