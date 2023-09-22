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三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意

行政人員版 2023/09/22

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三星電子香港的Solve for Tomorrow學界科技比賽已踏入10周年，今年主題為「十載共『童』無窮想像．一起創造可持續未來」，希望鼓勵全港學生擁有更長遠的目光及視野。

活動除了推動學生更關心社區

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欄名 : 科技新知

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