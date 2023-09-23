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內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價

置業家居 2023/09/23

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【分析】樓價受息口偏高影響，買賣交投氣氛欠佳，價格亦易跌難升，但另一邊廂，租金走勢卻向俏，除部分準買家選擇轉買為租，先行租樓觀察市況，早前內地生重回香江，以及高才通效應，人才於下半年繼續湧港，均有助推

...

欄名 : 封面故事

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