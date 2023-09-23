內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 置業家居 2023/09/23 分享： 分享： 【分析】樓價受息口偏高影響，買賣交投氣氛欠佳，價格亦易跌難升，但另一邊廂，租金走勢卻向俏，除部分準買家選擇轉買為租，先行租樓觀察市況，早前內地生重回香江，以及高才通效應，人才於下半年繼續湧港，均有助推 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 今日 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 今日 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 今日 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 今日 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 你可能感興趣 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 今日 01:00 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 01:00 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 今日 01:00 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 最新專欄文章 更多 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 今日 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 今日 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 今日 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 今日 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 施政報告 樓價 物業出租