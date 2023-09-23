啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起

【入伙盤最新租務市況】啟德HENLEY PARK最快可於10月起收樓入伙。中原分行經理許嘉揚表示，屋苑暫未有預租個案，現時有約12伙放租，每呎平均叫租約$55。當中屋苑高座的入場1房租盤，為1A座中層

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