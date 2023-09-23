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元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區

置業家居 2023/09/23

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【入伙盤最新租務市況】元朗洪水橋#LYOS，屬區內逾10年來首個新盤，同樣可於下季收樓。美聯首席區域營業董事林振華表示，#LYOS目前未錄預租交投，惟現時已有約16伙放租，每呎平均叫租約$35.5；以

...

欄名 : 封面故事

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