元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區

【入伙盤最新租務市況】元朗洪水橋#LYOS，屬區內逾10年來首個新盤，同樣可於下季收樓。美聯首席區域營業董事林振華表示，#LYOS目前未錄預租交投，惟現時已有約16伙放租，每呎平均叫租約$35.5；以

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