元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起

【入伙盤最新租務市況】元朗雨後亦有望於下月起陸續收樓入伙，惟目前全盤僅約3伙放租，但現時仍錄得同區年輕客查詢。

中原副區域營業經理王勤學表示，雨後入場開放式租盤，為高層H室，實用面積276平方呎，以$

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