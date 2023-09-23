元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 置業家居 2023/09/23 分享： 分享： 【入伙盤最新租務市況】元朗雨後亦有望於下月起陸續收樓入伙，惟目前全盤僅約3伙放租，但現時仍錄得同區年輕客查詢。 中原副區域營業經理王勤學表示，雨後入場開放式租盤，為高層H室，實用面積276平方呎，以$ ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 今日 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 今日 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 今日 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 今日 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 你可能感興趣 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 今日 01:00 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 今日 01:00 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 01:00 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 最新專欄文章 更多 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 今日 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 今日 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 今日 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 今日 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 雨後 物業出租