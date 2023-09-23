  • 29°C
香港時間 : 2023923日 (週六) 02:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起

置業家居 2023/09/23

分享：

分享：

【入伙盤最新租務市況】元朗雨後亦有望於下月起陸續收樓入伙，惟目前全盤僅約3伙放租，但現時仍錄得同區年輕客查詢。

中原副區域營業經理王勤學表示，雨後入場開放式租盤，為高層H室，實用面積276平方呎，以$

...

欄名 : 封面故事

相關文章

第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有
今日
第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有
內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價
今日
內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價
啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起
今日
啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起
元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區
今日
元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區
旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59
今日
旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59

你可能感興趣

第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有
今日 01:00
第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有
內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價
今日 01:00
內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價
啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起
今日 01:00
啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起

最新專欄文章 更多

第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有
今日
第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有
旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59
今日
旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59
元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區
今日
元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區
啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起
今日
啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起
內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價
今日
內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價
雨後 物業出租

上一篇文章

元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區

下一篇文章

旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？