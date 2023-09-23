旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 置業家居 2023/09/23 分享： 分享： 【同場加映】旺角新盤ONE SOHO上月中入伙至今，租賃暢旺，代理指，截至周二（19日）已累錄約33宗租賃成交，平均呎租約$59，租客以單身人士及內地客為主，兩者各佔約4成。 中原分區營業經理陳永忠表示 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 今日 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 今日 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 今日 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 今日 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 你可能感興趣 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 今日 01:00 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 今日 01:00 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 01:00 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 最新專欄文章 更多 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 今日 第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 今日 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 今日 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 今日 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 ONE SOHO 物業出租