旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59

【同場加映】旺角新盤ONE SOHO上月中入伙至今，租賃暢旺，代理指，截至周二（19日）已累錄約33宗租賃成交，平均呎租約$59，租客以單身人士及內地客為主，兩者各佔約4成。

中原分區營業經理陳永忠表示

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