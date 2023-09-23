第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有

雖然樓市自第二季起，受息口高企影響，直接拖慢物業買賣交投步伐，但未有窒礙新盤落成進度，即將來臨的第四季將有8個新盤，共涉3,026伙可交樓，當中不乏市區項目，隨着人才不斷湧港，該批半新盤將成為其入手目

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