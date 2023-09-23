第四季3,026伙入伙盤 受惠專才湧港 租金愈升愈有 置業家居 2023/09/23 分享： 分享： 雖然樓市自第二季起，受息口高企影響，直接拖慢物業買賣交投步伐，但未有窒礙新盤落成進度，即將來臨的第四季將有8個新盤，共涉3,026伙可交樓，當中不乏市區項目，隨着人才不斷湧港，該批半新盤將成為其入手目 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 今日 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 今日 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 今日 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 今日 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 你可能感興趣 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 今日 01:00 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 01:00 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 今日 01:00 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 最新專欄文章 更多 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 今日 旺角ONE SOHO累錄逾30宗租賃 平均呎租$59 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 今日 元朗雨後暫僅3伙放租 最平叫價$1.2萬起 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 今日 元朗# LYOS吸引年輕客及內地專才 呎租高於同區 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 今日 啟德HENLEY PARK最快下月入伙 開放式叫租$1.5萬起 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 今日 內地生高才通撑租市 租金跑贏樓價 物業買賣 物業出租 MIAMI QUAY I 啟德1號 維港頌 形薈