九龍城文曜首批「蝕本價」推 折實價$598.8萬入場 置業家居 2023/09/23 分享： 分享： 新盤繼續低價出擊，由建灝地產發展的文曜，於周二（19日）公布首張價單，涉及31伙，1及2房提供最高25%折扣，3房戶折扣則為27%，折實價由$598.8萬起，發展商指首批以低於成本價推出。另外，樓盤不 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門飛揚1期明賣最後70伙 2房折實$563.3萬起 今日 屯門飛揚1期明賣最後70伙 2房折實$563.3萬起 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 2023/09/02 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 2023/09/02 天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 薄扶林VICTORIA COAST 戶戶望海 設度假酒店式會所 2023/09/02 薄扶林VICTORIA COAST 戶戶望海 設度假酒店式會所 掃管笏凱和山設分層及洋房 本月中開售 2023/09/02 掃管笏凱和山設分層及洋房 本月中開售 一手市場