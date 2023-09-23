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九龍城文曜首批「蝕本價」推 折實價$598.8萬入場

置業家居 2023/09/23

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新盤繼續低價出擊，由建灝地產發展的文曜，於周二（19日）公布首張價單，涉及31伙，1及2房提供最高25%折扣，3房戶折扣則為27%，折實價由$598.8萬起，發展商指首批以低於成本價推出。另外，樓盤不

...

欄名 : 新盤速遞

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